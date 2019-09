Spatenstich: Nendinger Kindergarten wird größer

Mit dem feierlichen ersten Spatenstich haben die Bauarbeiten an der Nendinger Kindergartenerweiterung begonnen. Für rund 1,2 Millionen Euro entstehen dort zwei zusätzliche Gruppen. Außerdem, so die Mitteilung der Stadtverwaltung, kündigte OB Michael Beck an, in den kommenden Jahren weitere Kindergärten zu erweitern: Mittelfristig liege der Bedarf bei 400 weiteren Kindergartenplätzen.

„Wir sind mit steigenden Kinderzahlen gesegnet“, wird OB Michael Beck in der Pressemitteilung der Stadt zitiert. Dies habe aber auch zur Folge, dass der Platz in den städtischen Kindergärten eng wird: Mittelfristig, so eine Schätzung des Fachbereichs Familie, Integration und Soziales, benötige man 400 zusätzliche Kindergartenplätze – das entspreche rund 20 bis 25 neuen Gruppen. Stück für Stück werde man dieses Programm nun abarbeiten.

Zwei neue Gruppen werden in Nendingen bereits gebaut: Als Anbauten am bestehenden Kindergarten entstehen eine Krippengruppe für bis zu zehn Kinder unter drei Jahren sowie eine Kindergartengruppe für bis zu 25 Kinder über drei Jahren. Bis zum Herbst soll der Rohbau fertig sein, über den Winter ist der Innenausbau geplant, mit Beginn des Kindergartenjahrs 2020/21 sollen die Gruppen eröffnet werden.

Entworfen wurden die Anbauten von Architekt Christian Moser, die Firma Georg Schwarz errichtet den Rohbau. Ergänzt wird der Bau durch eine eigene Photovoltaik-Anlage, außerdem werden Spielplatz und Außenbereich des Kindergartens neu gestaltet.

Beim Spatenstich am Dienstag hatten vor allem die Kinder eine große Freude: Sie durften gemeinsam mit OB Beck, Ortsvorsteher Franz Schilling („Ein großer Tag für Nendingen“) und den Planern den symbolischen Sandhaufen bewegen – und die bunten Kinderspaten als Souvenir mit nach Hause nehmen.