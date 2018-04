Sparkurs des Kinderschutzbunds zeigt Erfolg

Bei der Jahreshauptversammlung des Deutschen Kinderschutzbundes, Ortsverband Tuttlingen, hat der Vorsitzende, Hans-Peter Seute, den 25 teilnehmenden Mitgliedern erfreuliches berichten können. Die finanzielle Situation des Vereins hat sich stabilisiert.

Seit 2014 musste der Verein aus seinen Rücklagen schöpfen, um der erhöhten Angebotsnachfrage nachzukommen. Dies führte 2017 zu befristeten Sparmaßnahmen. So wurde, zum Beispiel, eine vakante hauptamtliche Stelle nicht besetzt und die Ferienprogramme um insgesamt zwei Wochen gekürzt.

Durch verstärkte Spendenarbeit und mehrere erfolgreiche Anträge auf Fördermittel konnte der 121 Mitglieder starke Verein nun wieder Rücklagen bilden. So bekommt nun neben dem Angebot „begleiteter Umgang“ und die Anlaufstelle, ebenfalls das Elterncafé, einen Personalkostenzuschuss. Dadurch arbeiten diese Angebote kostendeckend. Die Bürgerstiftung übernimmt die finanzielle Unterstützung der Ferienprogramme und Spielnachmittage. Hinzu kommen mehrere Spenden und mehr Mittel aus Bußgeldern. Ein Teil der Rücklagen wird dafür eingesetzt, wieder das volle Angebot bieten zu können.

Eine Änderung gab es bei dem Ferienprogramm des Vereins: Um sich von den anderen Angeboten abzuheben, wurde mit den Kindern ein Namens- und Symbolbildwettbewerb durchgeführt. Gewonnen hat der Name „Kischubu“ (Abkürzung für Kinderschutzbund). Das offene Elterncafé erweiterte sein Angebot: Beim neuen Themencafé, das in der Fachstelle „Frühe Hilfen“ stattfindet, wird in einer kleinen Gruppe über bestimmte kindernahe Themen gesprochen. Das Austauschcafé übernimmt die Aufgabe des offenen Elterncafés und bietet einen Treffpunkt für Eltern.

Im kommenden Jahr 2019 hat der Kinderschutzbund sein 60-jähriges Jubiläum. Wegen der finanziellen Lage wird kein großes Fest geplant, sondern ein Aktionsjahr mit mehreren kleineren Veranstaltungen.

Engpässe gibt es bei den ehrenamtlichen Helfern. Besonders bei größeren Aktivitäten und Angeboten, wie das Stadtfest in Tuttlingen, fehlt es an Hilfe. Eltern können durch Teilzeit- oder Minijobs immer weniger mitwirken. Daher ist angedacht, Freiwillige zu suchen und diese in einem Pool aufzunehmen, um sie dann bei Projekten aktivieren zu können.