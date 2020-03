Die Kreissparkasse Tuttlingen wird ab Mittwoch dieser Woche 23 der 28 Standorte im Landkreis nur noch nach telefonischer Anmeldung für Kunden zugänglich machen, teilt Heiko Lorenz, Leiter Vorstandssekretariat der Kreissparkasse Tuttlingen, mit. Die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar hat zum Thema Änderungen bei den Öffnungszeiten für Mittwoch eine Mitteilung angekündigt.

„Noch sind alle Filialen der Volksbank offen“, erklärt Gerd Oßwald, Leiter Vertriebsmanagement bei der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar. Ein Update dieser Regelung wird es noch diese Woche geben – damit wird die Volksbank wohl ähnliche Schritte wie die Kreissparkasse einleiten.

Dort heißt es: Als Ergebnis der politischen Appelle, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, und des seit Samstag geltenden Kontaktverbots, nehme die Kreissparkasse einen deutlichen Rückgang der Besuche in den Geschäftsstellen wahr. „Auf die geringen Besuchszahlen und den gestiegenen Anforderungen zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter reagiert die Kreissparkasse mit Einschränkungen des Publikumsverkehrs“, so eine Pressemitteilung der Bank.

In den großen Direktionsstandorten in Tuttlingen, Trossingen, Spaichingen, Gosheim und Mühlheim stehen die Türen während den Öffnungszeiten nach wie vor offen. Ab sofort dürfen sich aber nur noch drei Kunden gleichzeitig darin aufhalten. „Sollten im Servicebereich einmal mehr als drei Menschen sein, bitten wir unsere Kunden, vor der Geschäftsstelle einen Moment zu warten“, so Markus Waizenegger, Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Tuttlingen.

In den kleineren Geschäftsstellen sei ein persönlicher Service, „um dringende Angelegenheiten zu klären oder Bargeld ein- oder auszuzahlen zu den bestehenden Vormittags-Öffnungszeiten nach telefonischer Anmeldung weiterhin möglich“. Das heißt im Umkehrschluss: Ansonsten bleiben die Türen zu. Überweisungen und Bargeldabhebungen könnten darüber hinaus rund um die Uhr an 38 SB-Standorten und insgesamt 53 Geldautomaten im Landkreis erfolgen.

Denn die wichtigste Vorsichtsmaßnahme in der Corona-Krise sei es, auf körperlichen Abstand zu gehen. Das dürfte im Sinne der Beschäftigten sein. Mit ihren Ängsten vor einer Ansteckung hatten sich Mitarbeiter der Kreissparkasse an diese Zeitung gewandt: Gerade in den Zweigstellen der Kreissparkasse, die an den Servicepunkten keinen Schutz hätten, sei die Verunsicherung groß, berichteten Insider. Sie vermissten die Fürsorge, etwa durch das Anbringen von Spuckschutz-Glaswänden oder Ähnlichem. „Wenn wir zum Beispiel Kunden die Funktionen auf dem Handy erklären wollen, sind wir weniger als 50 Zentimeter an den Kunden dran“, sagt ein Mitarbeiter. In Zeiten, in denen zum Beispiel Bargeldzahlungen an anderen Stellen eingestellt werden, wie beim Landratsamt, kämen diese Leute zur Sparkasse und wollten ein Konto eröffnen.

Manche Kunden seien einfach auch problematisch, weil sie die Sicherheitsregeln nicht einsehen würden. Die Mitarbeiter hätten dabei nicht primär Angst um sich selbst, sondern um Angehörige, die zu den Risikogruppen gehören, so der Insider. Die Folge: Sie hätten keine andere Wahl, als zu Hause zu bleiben.

Heiko Lorenz weist dagegen auf die getätigten Sicherheitsvorkehrungen wegen der Corona-Krise hin: In jeder Geschäftsstelle seien Service- und Kassenplätze kurzfristig mit einem Plexiglasschutz der Firma Meihack ausgestattet worden. „Der zwingend notwendige persönliche Service erfolgt damit ausschließlich über die geschützten Serviceplätze oder über die bestehenden, verglasten Kassen“, schreibt die Sparkasse. Zudem würden Kunden gebeten, einen Mindestabstand von zwei Metern zu den Mitarbeitern und Kunden einzuhalten.

Beide Institutionen – Kreissparkasse und Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar – weisen darauf hin, dass die Geschäftsräume und SB-Geräte regelmäßig intensiv gereinigt würden. „Derzeit ist unser Reinigungspersonal verstärkt unterwegs“, erklärt Oßwald. Desinfektionsmittel seien vorhanden.