Spannung an der Spitze? TV Spaichingen will es vermeiden

In der Handball-Bezirksklasse der Männer könnte sich das Aufstiegsrennen zuspitzen. Der Dritte TV Aixheim II trifft auf Spitzenreiter TV Spaichingen. Bei einer Niederlage der Primstädter könnten das Duo und die HSG Rottweil II punktgleich sein. Die HSG Baar II hofft als Vierter auf möglichst viele Patzer der Konkurrenten.

Bezirksliga Männer

HSG Rottweil – TV Streichen (Samstag, 20 Uhr; Doppelsporthalle 1). Im Verfolgerduell treffen die Mannschaften aufeinander, die bisher noch keine Niederlage hinnehmen mussten. Im Hinspiel trennten sich die Teams 28:28. Rottweil könnte mit einer Punkteteilung besser leben. Schließlich hat die HSG (27:1) drei Minuspunkte weniger als der TVS und ist bei weniger ausgetragenen Spielen sogar gegenüber dem Ersten TV Aixheim (30:4) im Vorteil. Der Gast braucht einen Sieg, um im Titelrennen zu bleiben.

TG Schwenningen – HSG Neckartal (Samstag, 20 Uhr; Uhr Deutenberghalle 1). Die TG Schwenningen kann mit einem ausgeglichenen Punktekonto unbeschwert in das Spiel gehen. Für die 30:34-Hinspielpleite wollen sich die Gastgeber vor eigenem Publikum aber revanchieren. Die HSG benötigt noch Punkte, um sich Luft zu den Abstiegsplätzen zu verschaffen.

TSV Dunningen – TSV Hossingen-Meßstetten (Samstag, 20 Uhr; Wehle-Sporthalle). Beide Mannschaften haben zwölf Punkte auf dem Konto. In Sicherheit sind sie deshalb aber noch nicht. Dunningen hat nach dem 22:30 aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen.

VfH Schwenningen – HK Ostdorf/Geislingen (Sonntag, 17 Uhr; Deutenberghalle 2). Schlusslicht Schwenningen kann nur noch ein Wunder vor dem Abstieg retten. Der VfH hat erst zwei Zähler auf dem Konto. Die Gäste wollen ihre Mittelfeldposition festigen. Beide Teams treffen erstmals in dieser Meisterschaftsrunde aufeinander.

Bezirksklasse Männer

HSG Rietheim-Weilheim II – TV Hechingen (Samstag, 17.35 Uhr; Kreissporthalle Tuttlingen). Die Gastgeber sollten ihre Saisonbilanz mit dem Heimspiel positiv gestalten können. Hechingen ist Letzter und hat erst zwei Zähler gesammelt. Das Hinspiel sollte aber eine Warnung sein. Die HSG-Reserve setzte sich 27:24 durch.

HSG Baar II – TV Onstmettingen (Samstag, 17.40 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle Talheim). Der gastgebende Vierte hat bei vier Punkten Rückstand noch eine theoretische Chance auf einen möglichen Aufstiegsplatz. Im Hinspiel gab es allerdings eine 23:36-Klatsche. Daran wird sich der Gast vielleicht erinnern und trotz sechs Niederlagen in Serie selbstbewusster auftreten. Der TVO benötigt Zähler für den Klassenerhalt.

TV Aixheim II – TV Spaichingen (Samstag, 18 Uhr; Sporthalle Aldingen). Im Spitzenspiel will der gastgebende Dritte seinen 22:19-Hinspielsieg wiederholen, um im Rennen um den Titel zu bleiben. Der TVS, der zwei Minuspunkte weniger hat, will die Tabellenführung ausbauen.

HSG Rottweil II – HWB Winterlingen-Bitz (Samstag, 18.20 Uhr; Doppelsporthalle 1). Der Tabellenzweite Rottweil II liegt bei zwei Punkten Rückstand aussichtsreich im Meisterschaftsrennen. Winterlingen-Bitz zeigte in den vergangenen Spielen einen Aufwärtstrend und verabschiedete sich mit dem vierten Sieg im fünften Spiel am vergangenen Wochenende von den Abstiegsrängen. In Sicherheit ist der HWB aber noch nicht. Nach dem deutlichen 31:19-Sieg im Hinspiel hat Rottweil die größeren Siegchancen.

HSG Frittlingen-Neufra – TG Schömberg II (Sonntag, 17 Uhr; Leintalhalle). Bei drei Punkten Abstand ist die TG-Reserve für den Vorletzten Frittlingen-Neufra noch in greifbarer Nähe. Mit einem Sieg will die HSG die Gäste in den Abstiegsstrudel ziehen. Im Hinspiel siegte Schömberg II knapp 28:25.