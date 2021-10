Spanisches Flair beim Festival der Stimmen

Das 23. Festival der Stimmen findet in der Schlossberghalle in Wehingen am Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr und in der Stadthalle in Tuttlingen am Sonntag, 7. November, um 18 Uhr statt. Auf dem Programm steht die von Regina Berner geschriebene und arrangierte Musicaloperette „Wundervolle Welt“.

Die Handlung laut Pressemitteilung der Veranstalter: Ein kleines spanisches Dorf, malerisch gelegen in der Nähe Sevillas, nennt sich El Puerto de Santa María. Neben einer großen Stierkampfarena, in der die regelmäßigen Corridas zelebriert werden, findet man dort auch den typischen Dorfplatz, auf welchem man sich nicht nur zu Feierabend trifft.

Miguel, ein einfacher, junger Bauernbursche ist regelmäßig mit seinen Freunden dort verabredet – vor allem natürlich, um mit den jungen Señoritas zu flirten. Besonders eine hat es ihm angetan: Carmen, die aber gar nicht einheimisch ist - ein Skandal!

Carmen lässt keine Gelegenheit aus, die Dorfbewohner zu provozieren und auch Miguel zu verspotten. Miguels Schwester Julietta warnt ihren Bruder mehrfach und versucht ihn erfolglos zur Vernunft zu bringen. So entwickeln sich die Geschichten rund um die Liebe, das Leben, Leid und die herrliche Natur im kleinen Paradies El Puerto de Santa Maria.

Es erklingen unter anderem „Vivaldi’s Rain“, „Habanera“ aus Carmen, „Drei Damen“ aus Zauberflöte, „On the edge of time“, „Die Liebe wählt dich“, „Le Monde est stone“ aus ‚Starmania’, „What a wonderful world“, „What I did for love“, „Time to say goodbye“ und „Nach Haus wo der Flieder blüht“.

Von 19 bis 20 Uhr und 17 bis 18 Uhr findet außerdem eine Kunstausstellung von Tobias Raphael Ackermann aus Donaueschingen im jeweiligen Foyer mit Catering und spanischer Musik der Zeit statt.