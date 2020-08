Spanien-Reisewarnung beeinträchtigt wenige Urlauber

Von der Reisewarnung für Spanien sind in Tuttlingen nur wenige Kunden von Reisebüros betroffen. „Die Urlauber, die dadurch beeinträchtigt werden, können wir an einer Hand abzählen“, sagt Ronald Hutter, Inhaber von Hutter Reiserservice. Mitarbeiterinnen vom Reisecenter Tuttlingen und eines Reisebüros, das namentlich nicht in der Zeitung stehen möchte, bestätigen das. Zurzeit herrsche unter Kunden eine große Unsicherheit, ob sie überhaupt noch buchen sollen, heißt es. In einem Reisebüro habe es im August gar keine Buchungen gegeben.

Die Reisewarnung für Spanien hat die Bundesregierung vergangenen Freitag ausgesprochen. Sie gilt für das gesamte Land mit Ausnahme der Kanarischen Inseln. Dort hält sich die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Grenzen.

Somit ist auch die bei Deutschen beliebte Urlaubsinsel Mallorca betroffen. Hutter zufolge sind derzeit zwei seiner Kunden auf der Insel, die vorhaben, innerhalb der vom Reiseveranstalter gesetzten siebentägigen Frist zurückzufliegen.

Bei ihrer Rückkehr müssen sie sich auf Corona testen lassen und sich, bis das Ergebnis vorliegt, in häusliche Quarantäne begeben. Hutters andere Kunden hätten die Buchungen zwangsweise abgesagt.

Generell sind die meisten Pauschalreisen von den Veranstaltern storniert worden. Touristen, die auf eigene Faust unterwegs sind, dürfen hingegen auf eigenes Risiko noch nach Spanien reisen.

Urlauber, die ihren Pauschaltrip absagen mussten, bekommen in der Regel vom Veranstalter den Preis erstattet. Mit günstigeren Buchungspreisen können sie dagegen zurzeit nicht rechnen, betont Ronald Hutter.

Er und die anderen Reisebüro-Inhaber und -Angestellten werden nun abwarten, was nach dem 24. August passiert. So lange gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes nämlich vorerst.