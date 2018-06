Spaichinger Handballer verschlafen die Anfangsphase

Damit hatte der TV Spaichingen nicht gerechnet. Die Primstädter unterlagen im Spitzenspiel der Handball-Bezirksklasse nicht nur bei Verfolger HSG Rottweil II mit 25:35, sondern büßten durch diese klare Niederlage auch noch den direkten Vergleich ein, denn in der Vorrunde setzte sich der TVS in eigener Halle mit 33:24 durch.

Spaichingen führt die Tabelle mit 24:4-Punkten zwar immer noch an, aber die Verfolger HSG Rottweil II und TV Aixheim II (jeweils 20:6-Punkte) sind bedrohlich nahe gerückt. TVS-Trainer Thomas Stocker ärgerte sich besonders über die schwache Anfangsphase seiner Mannschaft. Obwohl die Partie bis zum 5:5 (12.) ausgeglichen verlief, folgte danach ein kollektiver Tiefschlag des Spitzenreiters, den Rottweil bis zur 23. Spielminute in eine 16:8-Führung ummünzte. „Da waren wir überhaupt nicht im Spiel, haben diese Phase total verschlafen“, so der Spaichinger Trainer.

Woran es lag? Vielleicht ist die Mannschaft im Unterbewusstsein nicht mit dem Druck klar gekommen. In der zweiten Hälfte wurde es kurzzeitig dann besser. Angetrieben von Daniel Koscher, mit acht Treffern bester Werfer seiner Mannschaft, verkürzten die Primstädter beim 18:21 (39.) auf drei Tore. „Aber näher sind wir dann einfach nicht herangekommen, weil es Rottweil in dieser Phase auch wieder gut gemacht hat und uns dann einfach wieder zu viele Fehler unterlaufen sind“, stellte Thomas Stocker fest.

Nachdem Rottweil beim 26:21 (49.) wieder auf fünf Tore davonzog nahm Spaichingens Trainer eine Auszeit: „Ich wollte unter allen Umständen verhindern, dass wir noch den direkten Vergleich verlieren.“

Dies hatte zunächst auch Erfolg, denn Spaichingen verkürzte durch Tore von Johannes Mauthe und Bryan Kopansky auf 23:26 (52.). Aber in den Schlussminuten brachen beim Tabellenführer dann alle Dämme und Rottweil hatte leichtes Spiel, um auf 35:25 davonzuziehen. „Wir haben in der Schlussphase auf eine offensivere Deckung umgestellt und sind hohes Risiko gegangen. Gewonnen hätten wir die Partie wohl ohnehin, aber wir wollten auch den direkten Vergleich für uns entscheiden, und das ist auch aufgegangen“, freute sich Rottweils Trainer Michael Lander über den geglückten Schachzug.

Trotz der Niederlage weicht Thomas Stocker aber von der Zielsetzung nicht ab. „Wir haben uns vor der Runde vorgenommen, aufzusteigen und werden dies auch weiterhin verfolgen. Es ist jetzt zwar enger an der Tabellenspitze geworden, aber wir haben immer noch alles in eigener Hand“, schaut Stocker zuversichtlich nach vorne.