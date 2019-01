Spaichinger Frauen weisen Donautal-HSG in die Schranken

In der Handball-Bezirksliga Frauen hat der Tabellenzweite TG Schwenningen mit einem Sieg bei der Reserve der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen seine Chance im Titelrennen gewahrt. Der TV Spaichingen verschaffte sich durch den sicheren Heimsieg gegen den Letzten HSG Fridingen/Mühlheim II etwas Luft im Abstiegskampf.

Bezirksliga Frauen

TV Spaichingen – HSG Fridingen/Mühlheim II 20:14 (11:7). Die Spaichingerinnen spielten von Beginn an mit viel Tempo und das zahlte sich aus. Sie gingen schnell in Führung. In der Abwehr standen die TVS-Frauen sicher und setzten sich mit einer guten Chancenverwertung bis zur Halbzeit mit vier Toren ab. Nach dem Wechsel kam die HSG-Reserve noch einmal bis auf zwei Tore heran. Die Spaichingerinnen fingen sich aber wieder und setzten sich mit einem energischen Schlussspurt noch deutlich ab. Beste Werferinnen: TVS: Jacqueline Wibiral 7/4; HSG: Burcin Özgentürk 4/2, Ariane Kiehne 4.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – TG Schwenningen 21:26. Nicht gemeldet.

Kreisliga A Frauen

Mit einem souveränen Sieg bei der HSG Frittlingen-Neufra hat die HK Ostdorf/Geislingen II ihre Tabellenführung ausgebaut. Im Duell der Kellerkinder kam der VfH Schwenningen gegen den Tabellenletzten Burladingen zu seinem zweiten Saisonsieg.

VfH Schwenningen – TSV Burladingen 19:11 (10:7). Von Beginn an entwickelte sich ein zäher Kampf. Nach 15 Minuten stand es 5:1 für den VfH. Nach dem 8:2 kämpfte sich Burladingen auf 8:6 heran. Nach dem Wechsel verstärkte der VfH den Druck, so dass Burladingen immer mehr ins Hintertreffen geriet. Der Gastgeber kämpfte bravourös und ließ in den letzten 20 Minuten nur noch zwei Gegentore zu, was am Ende zu einem sicheren Heimsieg führte. Beste Werferinnen: VfH: Stefanie Doser 4/2, Vanessa Rudolph 4; TSV: Cigdem Cep 5/3.

HSG Frittlingen-Neufra – HK Ostdorf/Geislingen II 17:30 (5:14). Die Gäste übernahmen sofort die Initiative und setzten sich über 3:0 auf 9:3 ab. Nach dem Wechsel hatte die HSG den besseren Start und kam mit einem 4:0-Lauf etwas näher heran. Doch nun erhöhte der Tabellenführer wieder das Tempo und steuerte einem lockeren Auswärtssieg entgegen. Beste Werferinnen: HSG: ausgeglichen; HK: Jasmin Dehner 7/6.