Spaichinger Frauen im Pokal im Einsatz

Mit zwei vorgezogenen Pokalspielen startet der Handballbezirk Neckar-Zollern am Samstag in die neue Saison. Bei den Männer geht Bezirksligist Fridingen/Mühlheim II nur als Außenseiter in sein Heimspiel gegen den Landesligisten Weilstetten II. Dagegen gibt es im Bezirksligaduell der Frauen zwischen Ostdorf/Geislingen und Spaichingen keinen Favoriten.

Männer: HSG Fridingen/Mühlheim II – TV Weilstetten II (Samstag, 18 Uhr; Sepp-Hipp-Halle in Fridingen). Die Gastgeber sind in der letzten Saison nur knapp dem Abstieg aus der Bezirksliga entgangen. In der neuen Runde wollen sie es besser machen und werden alles daran setzen, um sich im Pokal das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben zu holen. Mit dem Heimvorteil im Rücken wird die HSG versuchen, dem Landesligisten aus Weilstetten ein Bein zu stellen. Die größeren Erfolgsaussichten liegen aber bei den Gästen.

Frauen: HK Ostdorf/Geislingen – TV Spaichingen (Samstag, 18 Uhr; Schlossparkhalle in Geislingen). In diesem Bezirksligaduell wird Aufsteiger Spaichingen gleich zu spüren bekommen was in der neuen Saison auf die Mannschaft zukommt. Mit der Euphorie des Aufstiegs gehen die Gäste aber mit dem nötigen Selbstvertrauen in die Partie bei der in der Bezirksliga etablierten HK.