Spaichinger überraschen bei Debüt mit Platz zwei

Das hat gepasst! Die Tanzsportabteilung (TSA) Blau-Weiß des SV Spaichingen hat am vergangenen Sonntag bei ihrem Debüt im Lateinformationstanz in der Tuttlinger Mühlauhalle auf Anhieb im ersten Turnier in der Landesliga Süd den zweiten Platz hinter der TSA des SSV Ulm erreicht. Am Tag zuvor hat das B-Team die Tanzsportgemeinschaft (TSG) Backnang den Saisonauftakt in der Oberliga gewonnen.

Die Mühlausporthalle in Tuttlingen stand am Wochenende im Zeichen des Tanzsports. Aus ganz Baden-Württemberg trafen sich dort insgesamt 14 Teams der Lateinformation mit Unterstützung ihrer Anhänger und duellierten sich in der Landesliga und Oberliga Süd.

Die Lateinformation der TSA Blau-Weiß des SV Spaichingen präsentierte sich mit einer maßgeschneiderten Choreographie im Stil von Sängerin Lady Gaga mit weißen Perücken. Damit feierten die Spaichinger in der Landesliga Süd des Tanzsportverbands Baden-Württemberg (TBW) ihr Debüt vor 400 Zuschauern. Überhaupt ist der Lateinformationstanz beim SVS neu im Angebot.

Mit großer und lautstarker Unterstützung ihrer Fans und ihren Trainern Jochen Köhler und Alexander Jung legten die acht Paare in der Vorrunde eine sehenswerte Choreographie auf den Welthit „Poker Face“ auf das Parkett. „Es war ein unglaubliches Gefühl, als wir das Parkett betreten haben und die vielen Leute uns angefeuert haben – ein absoluter Gänsehautmoment für mich und das Team und ein großer Motivationsschub“, sagte Mannschaftskapitänin Bianca Pfeiffer und fügte hinzu. „Wir waren alle sehr fokussiert auf unsere Aufgabe“.

Wertungsrichter achten auf Durchgängigkeit

Ihre Darbietung wurde, wie auch bei allen anderen Teams, von den aufmerksamen Augen der Wertungsrichter verfolgt. Die neben der Durchgängigkeit und Charakteristik unter anderem darauf achteten, ob die tänzerischen Bewegungen passen, alle Paare im Takt und im Grundrhythmus tanzen und mit welcher Präzision die Paare einer Formation die gestellte choreographische Aufgabe sowie die Linienführung in den Bildern bewältigten.

Nach gleicher Wertung ist auch das mit Abstand jüngste Team, das C-Team der TSG Bietigheim, bewertet worden. Dabei waren Elf- und Zwölfjährige, die vollen Körpereinsatz zeigten und beeindruckten.

Jubel brach bei den Spaichingern das erste Mal aus, als die Wertungsrichter entschieden, dass der SVS mit drei weiteren Teams im großen Finale um den Turniersieg tanzen durfte. Dort galt es, die gleiche Choreographie nochmals überzeugend abzuliefern, was laut ihres Trainers Jochen Köhler auch klappte: „Zufriedener kann ich gar nicht sein. Ich bin mächtig stolz auf das gesamte Team und auf das, was wir im vergangenen halben Jahr geleistet haben. Der Auftritt war letztlich eine Punktlandung“, sagte Köhler unserer Zeitung.

Die TSA Blau-Weiß verpasste knapp den Sieg und landetete auf Rang zwei hinter der TSA des SSV Ulm. „Das Wichtigste ist, dass das Team auf der Fläche Spaß hat. Natürlich bin auch auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Jetzt kommt es darauf an, in den weiteren Turnieren solide Durchgänge zu zeigen“, lautete Köhlers Fazit.

Für die Spaichinger Lateinformationstänzer geht es am 10. Februar mit dem zweiten von insgesamt fünf Turnieren in der Landesliga Süd 2 in Weinheim weiter.

Backnang gewinnt Oberliga-Turnier

Bereits am vergangenen Samstagabend fand in der Mühlausporthalle der Saisonauftakt in der Oberliga Süd des TBW mit sieben Mannschaften vor rund 250 Zuschauern statt. Lauter Jubel, viel Applaus und jede Menge Motivationsrufe von den Rängen, verführten die Tänzer zu Bestleistungen. Am Schluss feierte das B-Team des TSG Backnang einen perfekten Saisonauftakt, in dem es sich nicht nur in die Herzen der Zuschauer tanzte, sondern auch die Wertungsrichter von seinem Auftritt überzeugte und sich damit im ersten von fünf Turnieren in der Oberliga den Sieg sicherte.

Die beiden Auftaktturniere wurden vom Deutschen Tanzsportverband veranstaltet und von der Tanzsportabteilung der Turngemeinde Tuttlingen ausgerichtet.