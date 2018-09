Spaichingen will Hinspielsieg bestätigen

Mit fünf Spielen gibt es in der Handball-Bezirksliga Frauen am Wochenende ein volles Programm. Dabei muss man der HSG Baar und auch der TG Schwenningen Chancen auf einen Auswärtssieg einräumen. Die restlichen Begegnungen sind offen.

Bezirksliga Frauen

HSG Neckartal – HSG Rottweil (Samstag, 17.30 Uhr; Stadionhalle in Sulz). Für die HSG Neckartal ist es das erste Saisonspiel, während der Gast aus Rottweil nach zwei Partien ein ausgeglichenes Punktekonto aufweist. Es wird ein offener Schlagabtausch erwartet.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – HK Ostdorf/Geislingen (Samstag 17.30 Uhr Ludwig-Uhland-Sporthalle in Tuttlingen). Die HSG musste im ersten Spiel eine deutliche Auswärtsniederlage hinnehmen und will sich nun vor eigenem Publikum rehabilitieren. Der Gast greift erstmals in den Kampf um die Punkte ein, wird aber sicher keine Geschenke machen.

TV Weilstetten II – TV Spaichingen (Samstag, 18 Uhr; Längenfeldhalle in Balingen). Diese beiden Mannschaften standen sich am vergangenen Wochenende im Vorspiel gegenüber und dabei konnte sich Aufsteiger Spaichingen sicher durchsetzen. Mit dem Heimvorteil im Rücken wollen die Weilstetterinnen aber den Spieß umdrehen und den zweiten Heimsieg einfahren.

HSG Fridingen/Mühlheim II – TG Schwenningen (Sonntag, 12.25 Uhr; Sporthalle in Mühlheim). Im ersten Saisonspiel steht Fridingen/Mühlheim II gleich vor einer schweren Aufgabe. Die TG Schwenningen hat sich einiges vorgenommen und möchte bei der Vergabe der Meisterschaft ein Wörtchen mitreden. Die Donautal-Reserve setzt auf ihre Heimstärke, gilt aber dennoch nur als Außenseiter.

HWB Winterlingen-Bitz – HSG Baar (Sonntag, 13.50 Uhr; Sporthalle in Bitz). Winterlingen-Bitz ist in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entgangen und will es in dieser Saison besser machen. Mit den Zuschauern im Rücken wird man daher auch alles daran setzen, um dem haushohen Favoriten HSG Baar ein Bein zu stellen. Nach dem überlegenen Sieg am vergangenen Wochenende muss man den Gästen aber die größeren Erfolgsaussichten einräumen.

Bezirksklasse Frauen

HSG Rietheim-Weilheim – HSG Hossingen-Meßstetten II (Sonntag, 10 Uhr; Mühlau-Halle in Tuttlingen). Für Rietheim-Weilheim ist es das erste Saisonspiel. Der Gast aus Hossingen-Meßstetten reist nach einem sicheren Heimsieg mit breiter Brust an. Den Gastgeberinnen werden nur Außenseiterchancen eingeräumt.

Kreisliga A Frauen

Die Begegnungen: TSV Burladingen – VfH Schwenningen (Sonntag, 15 Uhr; Trigema-Arena), HK Ostdorf/Geislingen II – TG Schömberg II (Sonntag, 15.20 Uhr; Kreissporthalle in Balingen), HSG Neckartal II – HSG Rottweil III (Sonntag, 15.30 Uhr; Stadionhalle in Sulz).