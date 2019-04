Spaichingen steht vor schwerem Gang zum SV Deilingen

In der Fußball-Kreisliga B 2 sollte sich der Spitzenreiter FC RW Reichenbach am Karsamstag vom Schlusslicht SG Irndorf/Bärenthal kein faules Osterei ins Nest legen lassen. Da dürfte es der zweitplatzierte SV Schörzingen in Aldingen wesentlich schwerer haben. Der Dritte, die SG Dürbheim/Mahlstetten, müsste bei der SG Gosheim/Wehingen II gewinnen und den Relegationsplatz gegenüber der SG Durchhausen/Gunningen erfolgreich verteidigen können.

FSV Schwenningen II – FC Weigheim (Sa., 13.30 Uhr/Vorrunde 2:1). Der FSV-Reserve ist im Schwenninger Moos eine Wiederholung des Vorrundenresultats zuzutrauen.

SG Gosheim/Wehingen II – SG Dürbheim/Mahlstetten (0:4). Der Gast reist mit bereits sechs Auswärtssiegen in acht Spielen als Favorit nach Wehingen. Alles andere als ein Sieg der SG Dürbheim/Mahlstetten wäre unter der Rubrik „Überraschung“ einzuordnen.

FC RW Reichenbach – SG Irndorf/Bärenthal (Sa., 15.30/8:1). Hier reist das Schlusslicht als Außenseiter auf die Reichenbacher Höhe. Der Gast wird vom Anpfiff weg auf ein „ormales“ Endergebnis aus sein. Das Aushängeschild des FCR ist die Abwehr mit nur zwölf Gegentreffern in 18 Spielen.

SV Deilingen – SV Spaichingen (2:6). Zuletzt haben die Platzherren in Mahlstetten mit einem knappen Sieg überrascht. Die gute Leistung will man jetzt auch daheim zeigen und die Vorrundenniederlage ausbügeln.

SV Böttingen – VfR Wilflingen (7:0). In Böttingen tritt mit dem VfR Wilflingen eine Mannschaft an, die noch nicht ganz über dem Berg ist. Momentan haben die Platzherren einen guten Lauf und gelten in dieser Begegnung als Favorit.

SG Durchhausen/Gunningen – SV Wurmlingen II (5:2). In Durchhausen müssten die Gastgeber schon einen schlechten Tag erwischen, wenn die Wurmlinger Reserve da etwas mitnehmen könnte. Die Gäste haben auswärts erst vier Punkte geholt.

SpVgg Aldingen – SV Schörzingen (0:1). Die Gastgeber könnten mit einem Heimsieg wieder ganz vorne mitmischen. Die Aldinger sind daheim als einzige Mannschaft in dieser Klasse noch ungeschlagen. Der SV Schörzingen reist mit der Empfehlung an, die letzten fünf Begegnungen nicht mehr verloren zu haben. Der SV Schörzingen holte dabei 13 Zähler.