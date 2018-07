Spaichingen reist als Favorit zum Schlusslicht

In der Handball-Bezirksliga rauen empfängt Tabellenführer TG Trossingen die TG Schwenningen. Die Musikstädterinnen sollten den Gegner nicht unterschätzen. Keine Favoriten gibt es in den Partien Meßstetten gegen Geislingen und Schömberg gegen HSG Neckartal.

Bezirksliga Frauen

TSV Meßstetten – TSV Geislingen (Samstag, 20 Uhr; Heuberghalle). Die Gastgeberinnen stehen derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und wollen diesen vor eigenem Publikum auch verteidigen. Doch Geislingen liegt nur zwei Punkte dahinter und kann bei einem Erfolg an dem Meßstetterinnen vorbeiziehen.

TG Trossingen – TG Schwenningen (Samstag, 16.30 Uhr; Solweghalle). Trossingen steht derzeit an der Tabellenspitze und wird daher mit großem Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen die TG Schwenningen gehen. Nach einem verkorksten Saisonstart zeigte sich der Landesliga-Absteiger aus Schwenningen in den letzten Spielen aber stark verbessert und hat wieder Chancen im Kampf um die Meisterschaft.

TG Schömberg – HSG Neckartal (Sonntag, 15 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Beide Mannschaften stehen derzeit im Mittelfeld. Die Partie ist offen.

Bezirksklasse Frauen

Frommern geht als klarer Favorit in sein Heimspiel gegen Bitz. Dagegen kann man dem Tabellenletzten Winterlingen nur Außenseiterchancen gegen Spaichingen einräumen.

TSV Frommern-Dürrwangen – TV Bitz (Samstag, 20 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Frommern ist noch ohne Niederlage und will durch einen Heimsieg mit Tabellenführer Talheim gleichziehen. Doch die Gäste aus Bitz haben ebenfalls nichts zu verschenken, denn sie wollen sich etwas Luft zum Tabellenende verschaffen.

TV Winterlingen – TV Spaichingen (Samstag, 18 Uhr; Kreissporthalle in Ebingen). Der Aufsteiger aus Winterlingen konnte in der Bezirksklasse bislang noch nicht Fuß fassen und wartet immer noch auf den ersten Punktgewinn. Die Gäste aus Spaichingen stehen derzeit im sicheren Mittelfeld und können daher gelassen in dieses Spiel gehen.

Kreisliga A Frauen, Staffel 1

Der Tabellenzweite Frommern II will nach Pluspunkten zum Tabellenführer Onstmettingen aufschließen und geht auch mit Vorteilen in sein Heimspiel gegen die Reserve der HSG Neckartal. Völlig offen ist die Partie zwischen den punktgleichen Mannschaften Dunningen II und Hechingen.

Die Begegnungen im Einzelnen: TSV Frommern-Dürrwangen II – HSG Neckartal (Samstag, 16.45 Uhr; Kreissporthalle in Balingen), DSV Dunningen II – TV Hechingen (Samstag, 17 Uhr; Carl-Diehl-Halle in Schramberg).

Kreisliga A Frauen, Staffel 2

TSV Rietheim II – TV Spaichingen II (Samstag, 14 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen). Beide Mannschaften haben noch Chancen im Kampf um den Staffelsieg. Rietheim II wird versuchen, seinen Heimvorteil zu nutzen. (fro)