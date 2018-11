Spaichingen nimmt Spitze ins Visier

Gegen die Reserve der HSG Albstadt sollte HSG Baar als souveräner Tabellenführer der Handball-Bezirksliga der Männer den elften Sieg in dieser Saison einfahren. In einem Mittelfeldduell stehen sich der TV Spaichingen und die TG Schwenningen gegenüber. In der Bezirksklasse ist der Erste TV Aixheim II klarer Favorit gegen die HK Ostdorf/Geislingen II. Die Verfolger VfH Schwenningen und TSV Balgheim hoffen im direkten Duell auf einen Sieg und einen Patzer des TVA. Die HSG Frittlingen-Neufra gastiert bei der HSG Baar II. Eine Auswärtsaufgabe muss die HSG Rietheim-Weilheim II bewältigen.

Bezirksliga Männer

HSG Neckartal – HSG Hossingen-Meßstetten (Sa., 19.30 Uhr; Stadionhalle Sulz). Die Gastgeber befinden sich im Abstiegskampf. Zwei der drei Siege holte Neckartal zu Hause und ist dort auch für eine Überraschung gut. Die Gäste haben drei Punkte mehr auf dem Konto und möchte nicht in den Abstiegskampf hineingezogen werden.

TV Spaichingen – TG Schwenningen (Schillersporthalle). Beide Mannschaften trennen nur zwei Punkte. Die Gäste machen sich noch Hoffnungen auf den zweiten Platz. Mit einem Sieg würden die Spaichinger an der TGS vorbeiziehen.

HSG Baar – HSG Albstadt II (20.10 Uhr; Solweghalle Trossingen). Das Glück war in den vergangenen Spielen nicht auf der Seite der Albstädter Reserve, die seit sieben Spielen nicht gewonnen hat. Aber auch mit mehr Fortune düfte es in Trossingen nicht einmal zu einem Zähler reichen. Die gastgebende HSG ist das Maß aller Dinge und steht ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze.

TSV Dunningen – TG Schömberg (So., 17 Uhr; Wehle-Sporthalle). Die Dunninger haben nur einen Punkt Vorsprung auf den Tabellenletzten. Sie wollen sich Luft nach unten verschaffen. Das sollte gegen den Zweiten aus Schömberg aber ein aussichtsloses Unterfangen sein.

Bezirksklasse Männer

TV Aixheim II – HK Ostdorf/Geislingen II (Sa., 17.30 Uhr; Sporthalle Aldingen). Vom Tabellenstand sollte es eine klare Sache für den Tabellenführer Aixheim II werden. Die Gäste aus dem Tabellenmittelfeld holten fünf der sieben Zähler in der Fremde.

HSG Baar II – HSG Frittlingen-Neufra (18.25 Uhr; Solweghalle Trossingen). Der Tabellenvierte HSG Baar II ist in Schlagdistanz zu den Spitzenmannschaften. Auch wenn der Vorletzte Frittlingen-Neufra selbst jeden Zähler benötigt, werden die Punkte wohl in Trossingen bleiben.

TV Onstmettingen – HSG Rietheim-Weilheim II (19 Uhr; Raichberghalle). Nach dem verkorksten Saisonstart haben die Onstmettinger drei Siege in Folge eingefahren. Der Aufwärtstrend soll gegen das Schlusslicht fortgesetzt werden. Alles andere als ein Sieg des TVO wäre eine Überraschung.

VfH Schwenningen – TSV Balgheim (20 Uhr; Baarsporthalle Donaueschingen). Die Schwenninger mussten bislang erst einen Punkt abgeben und werden wenigstens den zweiten Platz hinter dem punktgleichen Ersten Aixheim II festigen wollen. Bei einem Sieg wären auch die Gäste aus Balgheim wieder im Bereich der Spitzenplätze angekommen.