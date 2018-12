Spaichingen II überrascht mit Sieg beim Tabellenführer VfH Schwenningen

In der Handball-Bezirksliga Männer sind der Zweite Schömberg und der Dritte Rottweil II zu den erwarteten Heimsiegen gegen Fridingen/Mühlheim II beziehungsweise Streichen gekommen. Mit einem Heimsieg gegen Dunningen glich die TG Schwenningen ihr Punktekonto aus. Durch den Heimsieg gegen den Letzten Ostdorf/Geislingen verschaffte sich die Reserve der HSG Albstadt Luft im Abstiegskampf.

Bezirksliga Männer

TG Schömberg – HSG Fridingen/Mühlheim II 33:23 (16:9). In einer fairen Partie ohne Zeitstrafen waren die Schömberger die spielbestimmende Mannschaft. Über das 4:0 setzten sich die Gastgeber bis zur 18. Minute auf 11:3 ab und legten bis zur Halbzeit den Grundstein zum Erfolg. Auch in Hälfte zwei war die HSG-Reserve nie in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Als es die TG etwas ruhiger angehen ließ, konnten die Gäste noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Beste Torschützen: TGS: Bastian Zanker 6, Christian Kühn 6/2; HSG: Matthias Hipp 7/5, Daniel Ulmschneider 6.

HSG Rottweil II – TV Streichen 26:23 (12:12). Die Rottweiler lagen von Beginn an immer knapp in Führung, konnten sich aber nie richtig absetzen. Nach dem Wechsel war es zunächst ein offener Schlagabtausch, bei dem die Führung ständig wechselte. Beim 21:18 in der 49. Minute lagen die Gastgeber mit drei Toren vorne. Mit einer sehr starken Abwehrleistung brachte die HSG den Vorsprung verdient über die Zeit. Beste Torschützen: HSG: Felix Fleig 11/3; TVS: Oliver Kiefer 7/2.

HSG Albstadt II – HK Ostdorf/Geislingen 31:25 (21:12). Die HSG Albstadt war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und ließ Ostdorf/Geislingen in der ersten Hälfte nicht den Hauch einer Chance. Im Gefühl des sicheren Sieges nahmen die Albstädter nach dem Wechsel etwas den Fuß vom Gaspedal. Zwar hatten die Gastgeber noch klare Chancen, doch der Pfosten verhinderte eine höhere Führung. So konnte die HK das Ergebnis am Ende etwas freundlicher gestalten. Beste Torschützen: HSG: Jonas Menger 6; HK: Jannik Walter 8/4.

TG Schwenningen – TSV Dunningen 35:20 (17:13). Die Schwenninger nahmen von Beginn an das Heft in die Hand und führten schnell mit 6:1. Danach konnte Dunningen die Partie ausgeglichen gestalten. Nach dem 21:16 in der 41. Minute ließen bei den Dunningern die Kräfte nach und so sorgte die TG mit einem 6:0-Lauf für die Vorentscheidung. Beste Torschützen: TGS: Dominik Vetter 7/4, Steffen Hericks 6, Jonas Schulz 6.

Bezirksklasse Männer

Tabellenführer VfH Schwenningen musste gegen die Spaichinger Reserve eine überraschende Heimniederlage hinnehmen und somit wird das Titelrennen wieder spannend. Im Duell der Kellerkinder kam Rietheim-Weilheim II zu einem sicheren Auswärtserfolg bei der HSG Frittlingen-Neufra und gab die rote Laterne an den Verlierer ab.

HSG Frittlingen-Neufra – HSG Rietheim-Weilheim II 26:34 (17:12). Abstiegskampf pur mit vielen Zeitstrafen sahen die Zuschauer. Dabei zeigte Frittlingen-Neufra in der ersten Hälfte eine gute Leistung und konnte sich bis zur Pause mit fünf Toren absetzen. Bis zum 20:14 hatten die Gastgeber weiter alles im Griff. Dann machte sich die dünn besetzte Auswechselbank bemerkbar, denn nun ließen die Kräfte nach. Dies nutzte Rietheim-Weilheim II zu einem 7:0-Lauf. Mit einem starken Schlussspurt sorgten die Gäste für einen deutlichen Erfolg. - Beste Torschützen: F-N: Tim Flaig 9/2; R-W: Timo Broschinski 10/5, Andre Ott 10.

VfH Schwenningen – TV Spaichingen II 25:26 (14:13). Zwei gleichwertige Teams lieferten sich über 60 Minuten einen packenden Kampf. Nach vielen Fehlwürfen des VfH kam es zum 14:13 zur Halbzeit. Auch in der zweiten Hälfte konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen. Nach 42 Minuten führte der Gast 20:18. Doch der VfH kam wieder zurück und lag in der 52. Minute mit 25:23 vorne. Die schlechte Wurfausbeute des VfH nutzte der Gast gnadenlos aus und kam am Ende noch zu einem knappen Auswärtssieg. Beste Torschützen: VfH: Benjamin Früh 8/3, Robert Zoll 7/1, Julian Bußhardt 5; TVS: Moritz Dewert 6/4, Elias Grosse 5, Maximilian Mauthe 4.

Bezirksklasse Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III – HSG Hossingen-Meßstetten II 24:27 (12:12). Zunächst hatten die Gastgeberinnen etwas mehr vom Spiel und beim 6:3 setzten sie sich erstmals mit drei Toren ab. Doch die Gäste kämpften sich heran und übernahmen beim 11:10 die Führung. Nun war es ein offener Schlagabtausch, bei dem aber keine Mannschaft mehr als zwei Tore vorlegen konnte. Nach dem 21:20 in der 51. Minute unterliefen der HSG NTW zu viele Fehler, die von den Gästen zum entscheidenden 6:0-Lauf ausgenutzt wurden. Beste Werferinnen: NTW: Maite Barquero Schwarz 7/5; H-M: Anna Bodmer 7.

HSG Rottweil II – TV Onstmettingen 23:21 (7:8). In einer kampfbetonten Partie mit vielen Zeitstrafen schenkten sich beide Teams von Beginn an nichts. Beste Werferinnen: HSG: Madeleine Schirmer 7/2, Tina Huber 5/2; TVO: Sandra Kälbli 7.