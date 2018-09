Spaichingen gegen TV Weilstetten II nur Außenseiter

Drei Spiele stehen am Wochenende in der Handball-Bezirksliga Frauen auf dem Programm. Dabei geht die HSG Baar im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen als Favorit auf das Spielfeld. Dagegen gilt Aufsteiger TV Spaichingen gegen Weilstetten II als Außenseiter. Offen ist die Partie zwischen Rottweil und Dunningen.

Bezirksliga Frauen

HSG Rottweil – TSV Dunningen (Samstag, 16.30 Uhr; Doppelsporthalle 1). Die HSG Rottweil startete mit einem unglücklichen Auswärtssieg in die Saison und will sich nun vor eigenem Publikum rehabilitieren. Dagegen konnten sich die Dunningerinnen mit einem Unentschieden etwas Selbstvertrauen holen.

TV Spaichingen – TV Weilstetten II (Sonntag, 15 Uhr; Schillersporthalle). Aufsteiger Spaichingen hat sich für das erste Heimspiel einiges vorgenommen und will es besser machen als bei der deutlichen Niederlage im Pokal. Der Gast aus Weilstetten startete mit einem Sieg in die neue Saison und reist zuversichtlich an. Man kann den Spaichingerinnen nur Außenseiterchancen einräumen.

HSG Baar – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II (Sonntag, 17 Uhr; Solweghalle in Trossingen). Die Gastgeberinnen werden als Titelkandidat gehandelt. Die zweite Mannschaft der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen ist jedoch kein Gegner, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Der Heimvorteil spricht jedoch für einen Erfolg der HSG Baar.

Bezirksklasse Frauen

Der Bezirksliga-Absteiger Onstmettingen geht mit Vorteilen in sein Heimspiel gegen Rietheim-Weilheim. In den Begegnungen HSG Baar II gegen Rottweil II und Hossingen-Meßstetten II gegen HSG Fridingen/Mühlheim III wird wohl die Tagesform den Ausschlag über den Erfolg geben.

TV Onstmettingen – HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 19 Uhr; Raichberghalle). Die Onstmettingerinnen streben den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga an. Im Pokal zeigten sie bereits eine starke Leistung. Mit dem Heimvorteil im Rücken werden sie selbstbewusst in dieses Spiel gehen. Rietheim-Weilheim wird sich wohl nicht verstecken, gilt jedoch nur als Außenseiter.

HSG Baar II – HSG Rottweil II (Sonntag, 15.20 Uhr; Solweghalle in Trossingen). Im Duell der beiden Reserveteams wird ein offener Schlagabtausch erwartet. Die HSG Baar genießt zwar Heimvorteil, was jedoch nichts heißen soll. Die Rottweilerinnen werden ihre ganze Kampfkraft in die Waagschale werfen.

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Fridingen/Mühlheim III (Sonntag, 17 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Hossingen-Meßstetten II konnte sich mit einem Sieg im Pokal das nötige Selbstvertrauen holen und will seinen Heimvorteil ausnutzen. Fridingen/Mühlheim III ist jedoch ein unbequemer Gegner.