Spaichingen gegen Ostdorf/Geislingen in Favoritenrolle

Tabellenführer HSG Baar muss in der Handball-Bezirksliga Frauen seine Visitenkatrte bei der Weilstetter Reserve abgeben. Offen ist das Verfolgerduell zwischen Rottweil und der TG Schwenningen. Mit leichten Vorteilen gehen die HSG Neckartal und Spaichingen in ihre Heimspiele gegen Winterlingen-Bitz beziehungsweise Ostdorf/Geislingen, während man von Dunningen einen Auswärtserfolg bei Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II erwarten kann.

Bezirksliga Frauen

HSG Rottweil – TG Schwenningen (Samstag, 16.30 Uhr; Doppelsporthalle 1). Ein interessantes Verfolgerduell wird erwartet, wenn der Zweite Rottweil den Dritten aus Schwenningen erwartet. Da der Verlierer wohl aus dem Rennen um den Titel ist, dürfte es hier ein umkämpftes Spiel geben. Die Rottweilerinnen genießen zwar den Heimvorteil, doch mit den Schwenningerinnen ist immer zu rechnen.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – TSV Dunningen (Samstag, 18 Uhr; Eltahalle in Wurmlingen). Die Gastgeberinnen stehen im hinteren Mittelfeld und werden vor eigenem Publikum alles daran setzen, um ihr Punktekonto auszugleichen. Doch der Vierte aus Dunningen möchte noch weiter nach vorne kommen und wird keine Geschenke machen.

TV Spaichingen – HK Ostdorf/Geislingen (Sonntag, 15 Uhr; Schillersporthalle). Die Spaichingerinnen stehen derzeit im gesicherten Mittelfeld und können daher ohne Druck in ihr Heimspiel gegen den Tabellenletzten gehen. Doch die HK strebt den zweiten Saisonsieg an und möchte die rote Laterne abgeben.

HSG Neckartal – HWB Winterlingen-Bitz (Sonntag, 15.15 Uhr; Stadionhalle in Sulz). Die HSG steht im gesicherten Mittelfeld und wird in eigener Halle versuchen, sich für die überraschende Niederlage am vergangenen Wochenende zu rehabilitieren. Doch der Vorletzte hat nichts zu verschenken und wird um die Punkte kämpfen.

TV Weilstetten II – HSG Baar (Sonntag, 17 Uhr; Längenfeldhalle in Balingen). Mit drei Siegen sind die Weilstetterinnen bislang hinter den Erwartungen zurück geblieben. Dies wollen sie vor eigenem Publikum nun ändern. Erneut stehen die Gastgeberinnen aber vor einer schweren Aufgabe, denn der allein noch ungeschlagene Tabellenführer HSG Baar gibt seine Visitenkarte ab.

Bezirksklasse Frauen

HSG Baar II – HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 17.45 Uhr; Solweghalle in Trossingen). Die Gastgeberinnen verfügen über ein ausgeglichenes Konto und wollen sich daheim in der Tabelle etwas weiter nach vorne orientieren. Doch der Gast möchte sein Punktekonto ausgleichen und den Mittelfeldplatz festigen.

Kreisliga A Frauen

Der Dritte HSG Baar III ist noch ohne Punktverlust und reist als Favorit zur Reserve der HSG Neckartal. - Die Spiele im Einzelnen: HSG Rottweil III – TSV Burladingen (Samstag, 14 Uhr; Doppelsporthalle 2), HSG Neckartal II – HSG Baar III (Sonntag, 12.15 Uhr; Stadionhalle in Sulz).