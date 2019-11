Spaichingen übernimmt mit 31:25-Sieg Tabellenführung

Der TV Spaichingen hat in der Handball-Bezirksliga Männer mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen die Reserve der HSG Albstadt die Tabellenführung übernommen. Aufsteiger Aixheim II und die TG Schwenningen verschafften sich mit ihren Heimsiegegen gegen Fridingen/Mühlheim II beziehungsweise Schlusslicht Streichen etwas Luft nach hinten.

Bezirksliga Männer

TV Aixheim II – HSG Fridingen/Mühlheim II 25:16 (12:10). Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gelang dem Aufsteiger aus Aixheim mal wieder ein Sieg. Ausgerechnet die zuletzt teils desolate Abwehr ebnete den Weg zum Erfolg. Die gesamte Mannschaft verteidigte stark und schon zur Halbzeit hätte man mit mehr als zwei Toren führen können. Aixheim II scheiterte aber noch zu oft mit klaren Chancen am HSG-Torhüter. In der zweiten Hälfte stand die Gastgeber-Defensive dann noch besser. Die Gäste fanden kein Durchkommen mehr und ohne vorne zu glänzen, setzte sich die TVA-Reserve Tor um Tor ab. Beste Torschützen: Heim: Benedikt Gruler 4; Gast: ausgeglichen.

TV Spaichingen – HSG Albstadt II 31:25 (15:13). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnten sich die Albstädter beim 8:10 in der 20. Minute erstmals etwas Luft verschaffen. Doch nun waren die Spaichinger in der Abwehr aufmerksamer und drehten die Partie bis zur Halbzeit. Auch nach dem Wechsel blieb es zunächst weiter spannend. Zwischen der 40. und 50. Minute gelang Spaichingen dann der entscheidende Vorstoß und beim 27:19 war die Partie gelaufen. Beste Torschützen: Heim: Fabian Simmerer 7; Gast: Jonas Menger 9/4.

HSG Rottweil II – HSG Hossingen-Meßstetten 27:34 (16:18). In der ersten Hälfte war es ein offener Schlagabtausch mit vielen schnellen Angriffen. Nach dem Wechsel konnten die Rottweiler das Tempo nicht mehr mitgehen. So setzten sich die Gäste ab und beim 23:29 war die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: Heim: Marvin Alf 9/3, Christopher Alf 6; Gast: Jonas Hauser 8.

TG Schwenningen – TV Streichen 29:25 (13:15). Es war von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe. Dabei wechselte die Führung ständig. In der Schlussphase hatte Schwenningen das größere Stehvermögen und setzte sich noch sicher durch. Beste Torschützen: Heim: Tobias Czech 8; Gast: Stefan Heinzelmann 7/2, Heiko Herrmann 7/1.

Bezirksklasse Männer

Mit einem mühsamen Heimsieg gegen Schömberg II baute der VfH Schwenningen seine Tabellenführung aus. Verfolger Balgheim musste eine überraschende Niederlage bei der Reserve von HK Ostdorf/Geislingen hinnehmen. Weilstetten III kam zu einem Heimsieg gegen den Vorletzten HSG Baar II, während das Schlusslicht Hechingen nach der Heimniederlage gegen Onstmettingen weiterhin auf den zweiten Saisonsieg wartet.

HK Ostdorf/Geislingen II – TSV Balgheim 24:20 (11:7). In einem von beiden Seiten hart geführten Spiel gab es viele Zeitstrafen. Die Abwehr der HK hatte sich dabei gut auf die Angriffe der Gäste eingestellt und so stand es nach 16 Minuten 7:2. Balgheim ließ aber nicht locker und schöpfte beim 11:9 in der 33. Minute wieder Hoffnung. Doch die Gastgeber fanden wieder zurück in die Spur und so war beim 21:16 die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: Heim: Tobias Stengel 8/6; Gast: Jens Werth 6.

TV Hechingen – TV Onstmettingen 28:34 (10:18). Durch viele Fehler der Hechinger im Angriff konnte Onstmettingen schnell auf 3:1 davon ziehen. Der Gastgeber ließ den Rückstand bis zur 16. Minute auf 3:10 anwachsen. Nach dem Wechsel bewiesen die Hechinger Moral und kämpften sich Tor um Tor heran. Doch näher als beim 20:25 in der 47. Minute kamen sie nicht mehr heran. Beste Torschützen: Heim: Patrick Lenz 7, Hans-Joachim Koch 7; Gast: David Mattes 9, Florian Weber 9.

VfH Schwenningen – TG Schömberg II 31:29 (17:12). Nach dem 12:10 erspielte sich der VfH Vorteile und setzte sich auf 16:11 ab. In der zweiten Hälfte dominierten die Schwenninger und führten in der 39. Minute 24:16. Doch dann kam ein Bruch ins Spiel des VfH und die Schömberger holten auf. Beim 29:28 in der 57. Minute schien das Spiel dann zu kippen. Am Ende ließ sich der VfH den verdienten Heimsieg aber nicht mehr nehmen. Beste Torschützen: Heim: Julian Bußhardt 8/2, Florin Gheorghe Cuciula 7, Yannick Teubert 5; Gast: Frank Eha 10/5, Bastian Zanker 7.

TV Weilstetten III – HSG Baar II 26:23 (10:10). In einer guten Partie konnte sich Weilstetten III am Ende durchsetzen. Die erste Hälfte war durch beide Abwehrreihen geprägt. Der TVW zwang die HSG oft ins Zeitspiel, konnte daraus aber zu selten Kapital schlagen. Den Beginn in die zweite Hälfte verschliefen die Hausherren und mussten bis zur 42. Minute einem Rückstand hinterher laufen. Mit einem 8:0-Lauf innerhalb von zwölf Minuten stellten die Füchse die Zeichen dann aber auf Heimsieg. Beste Torschützen: Heim: Philippe Baudrillard 12/6; Gast: Jonas Neher 7.

Kreisliga A Männer

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – TSV Burladingen 29:18 (14:5). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand. Sie standen gut in der Abwehr und mit druckvollem Angriffsspiel setzten sie sich bis zur Pause mit neun Toren ab. Auch nach dem Wechsel waren die Gäste aus Burladingen chancenlos, doch in der Schlussphase konnten sie das Ergebnis etwas freundlicher gestalten. Beste Torschützen: Heim: Stefan Wegner 12; Gast: Manuel Göz 6/1.

HSG Rottweil III – HSG Hossingen-Meßstetten II 29:27.

Kreisliga B Männer

Spaichingen III kam beim Verfolger VfH Schwenningen II zu einem glücklichen Auswärtssieg und baute somit die Tabellenführung aus. Im Duell der noch sieglosen Kellerkinder musste Rottweil IV der dritten Mannschaft der HSG Rietheim-Weilheim den Vortritt lasen.

HSG Rottweil IV – HSG Rietheim-Weilheim III 25:31 (12:15). In einem schwachen, aber fairen Spiel machten die Spieler aus Rietheim-Weilheim weniger technische Fehler und siegten daher nicht unverdient. Beste Torschützen: Heim: Siggi Katzmeier 8/2; Gast: Marcel Züfle 9/2.

VfH Schwenningen II – TV Spaichingen III 26:27 (13:15). Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Doch Mitte der ersten Hälfte setzten sich die Spaichinger mit vier Toren ab. Der VfH kämpfte sich aber wieder auf zwei Tore heran. In der zweiten Hälfte diktierten zunächst die Schwenninger das Geschehen und lagen in der 47. Minute 24:21 vorne. Die Gäste gaben aber nicht auf und erzielten in der letzten Sekunde noch den etwas glücklichen Siegtreffer. Beste Torschützen: Heim: Marcel Grießbaum 8, Robert Zoll 5/1, Sebastian Wolter 5; Gast: Elias Grosse 7, Holger Merkt 6/1.

Kreisliga C Männer

HK Ostdorf/Geislingen III – TV Onstmettingen II 29:22 (14:8). Die gastgeber setzten sich mit diesem Sieg an die Tabellenspitze. Beste Torschützen: Heim: Thomas Eisenbeis 6/5; Gast: Oliver Gagesch 8/1.