Spaß und Spannung in der Mühlau-Halle

Zum inzwischen 25. Mal hat die Betriebssportgruppe Karl Storz Aktiv e.V. am vergangenen Wochenende das Internationale Karl-Storz-Sport-Event in der Mühlau-Sporthalle veranstaltet. Nicht nur für Spieler und Besucher war das Jubiläums-Sportwochenende ein voller Erfolg: Der Reinerlös aus den Einnahmen und freiwilligen Spenden der Veranstaltung wird in diesem Jahr an das Frauenhaus Tuttlingen gespendet.

Zum Jubiläums-Sportevent traten insgesamt 34 nationale und internationale Teams, Hobby- sowie Flüchtlings-Mannschaften an, um mit und unter Kollegen Sport und Teamgeist zu erleben. Die Mannschaften setzen sich hauptsächlich aus Karl-Storz-Mitarbeitern aus Tuttlingen, der Schweiz, den USA, Großbritannien, Estland, Frankreich und Berlin zusammen. Mitarbeiter und ehemaliger Mitarbeiter nutzten das Sportereignis nicht nur um Kollegen und Hobbyteams anzufeuern, sondern auch zum lockeren Austausch abseits des Arbeitsalltags.

Packendes Volleyball-Endspiel

In einem packenden Volleyball-Endspiel standen sich am Sonntag die Teams „Karl Storz Estonia“ und „Kommando Kurzschluss TUT“ gegenüber. In einer bis zum Schluss spannenden Partie mussten sich die „Kommando Kurzschluss TUT“ trotz großem Kampf den „Karl Storz Estonia“ geschlagen geben.

Im Hallenfußballturnier leisteten sich die Mannschaften „Mutpol“ und „Laserstars“ schon am Samstag ein spannendes Endspiel. Die „Laserstars“ sicherten sich letztlich den ersten Platz und durften den umkämpften Wanderpokal mit nach Hause nehmen.

Auch das umfangreiche Rahmenprogramm hatte an diesem Jubiläumswochenende so einiges zu bieten: Neben sportlichem Besuch von Profi-Handballspieler Martin Strobel und Spielern der Schwenninger Wild Wings gab es besonders für die kleinen Gäste einiges zu erleben.

Kollegen aus aller Welt

„Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr besonders viele Zuschauer und Gäste zu unserem 25. traditionellen Sport-Event begrüßen durften“, so Nader Hassanzadeh, Vorsitzender der Betriebssportgruppe Karl Storz Aktiv. „Wir möchten uns bei der Geschäftsleitung und allen Helfern für die großzügige Unterstützung bei der Ausrichtung der Veranstaltung bedanken, die ganz im Zeichen des sportlichen Wettbewerbs und der internationalen Zusammenkunft steht. Das Sport-Event ist nach wie vor eine einzigartige Gelegenheit, Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt besser kennenzulernen und interessante Kontakte zu knüpfen.“