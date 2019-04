Später Treffer lässt SC 04 jubeln

Der SV Seedorf und der SC 04 Tuttlingen haben in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald die ersten beiden Plätze sicher. Fünf Spieltage vor Rundenende können sie vom Tabellendritten SpVgg Trossingen nicht mehr eingeholt werden, da sie 20 (Seedorf) beziehungsweise 18 (SC 04) Punkte Vorsprung haben. Die große Frage ist, ob Seedorf (60 Punkte) bis zum Saisonende den ersten Platz verteidigen kann oder sich vom SC 04 Tuttlingen (58 Punkte) noch abfangen lässt.

Die Aufstiegsrelegation hat der SC 04 Tuttlingen also sicher. Doch die Leistung beim mühevollen 1:0-Sieg am Sonntag im Donaustadion gegen die SG Bösingen II/Beffendorf mutete alles andere als landesligatauglich an. „Die erste Hälfte war schlecht. Die Spieler waren leblos, alle hatten den Kopf unten“, nahm SC-Trainer Ertan Tasdemirci kein Blatt vor den Mund. „Es hat in der Halbzeit deutliche Mahnungen an die Mannschaft gegeben.“

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Tuttlinger mehr Engagement, schnürten die Gäste zeitweise in deren Hälfte ein. Von der SG kam offensiv nun nichts mehr. Tasdemirci: „In den zweiten 45 Minuten hat man dann gemerkt, dass der Wille da war, das Spiel gewinnen zu wollen. Die Mannschaft hat gekämpft und die Zweikampfquote ist gestiegen.“ Doch trotz aller Überlegenheit konnten die Tuttlinger nicht überzeugen. Die wenigen herausgespielten Torchancen wurden kläglich vergeben. Es wurde einmal mehr deutlich, dass dem SC 04 ein Torjäger fehlt, der diesem Namen auch gerecht wird. Und die Zuspiele steil in den Angriff wurden so unpräzise gespielt, dass sie nicht zu erlaufen waren.

Mit zunehmender Spielzeit lief den Tuttlingern dann die Zeit davon. Als die 90 Minuten abgelaufen waren, machten sich einige Zuschauer bereits auf den Heimweg. „Wenn man in der ersten Hälfte so trödelt...“, machte dabei ein Besucher seiner Enttäuschung Luft. Schiedsrichter Dario Litterst aus Worblingen hatte drei Minuten Nachspielzeit angezeigt, legte dann aber wegen weiterer Spielverzögerungen der Gäste nochmals 60 Sekunden drauf. Und als keiner mehr mit einem Treffer rechnete, fiel doch noch das Tuttlinger Siegtor. Die Abwehr der SG Bösingen II/Beffendorf unterlief einen langen Ball aus der eigenen Hälfte von Patrick Renner, Marcel John nahm den Ball an der Strafraumgrenze geschickt an, lief noch einige Schritte und schoss dann unhaltbar flach ins linke untere Eck zum 1:0 ein. Der Unparteiische pfiff unmittelbar nach dem Anspiel der Gäste ab.

„Wir haben einige Chancen vergeben. Am Ende war es ein Lucky Punch, der uns den Sieg gebracht hat“, sagte Tasdemirci nach dem Abpfiff und ergänzte: „Auf dem Weg zur Meisterschaft brauchst du auch solche Siege. Die gehören dazu. Die Mannschaft hat sich den Erfolg in der zweiten Hälfte erkämpft, der Gegner hatte da keine Torchance. Von daher war der Sieg am Ende auch verdient.“

Beck und Butz fehlten

Der verdiente 3:0-Erfolg der FSV Schwenningen beim SV Renquishausen, mit dem die Schwenninger gleichzeitig auch die Tabellenführung in der Kreisliga A 2 übernahmen, überraschte selbst ein paar mitgereiste Schlachtenbummler. Während die Elf von Trainer Almir Smakovic nach dem Abpfiff lautstark „Spitzenreiter! Spitzenreiter!“ skandierte, rieb sich ein Schwenninger Fan erstaunt die Augen. „Dass wir hier in Renquishausen drei Tore schießen und gewinnen, hätte ich nicht gedacht“, sagte er verblüfft.

Verwundert über die Unsicherheit der Renquishauser Abwehr, die bis vor Kurzem noch die wenigsten Gegentreffer der Liga zugelassen hatte, dürften nicht nur die Schwenninger Fans gewesen sein. Mit 36 Gegentoren liegen der SV Renquishausen und die FSV Schwenningen gleichauf hinter der SG Fridingen I/Mühlheim II, die sich gegen Fatihspor Spaichingen beim überraschenden 1:2 zwei Gegentreffer einfing, aber insgesamt nur 34 Mal den Ball aus dem eigenen Netz fischen musste.

Zwar fehlten beim SV Renquishausen mit den verletzten Florian Beck und Spielertrainer und Goalgetter Marius Butz zwei wichtige Torgaranten, doch vielleicht lag es auch an Samir Smakovics quietsch-orangenem Torwart-Dress, dass die aussichtsreichen Torschüsse der Renquishauser Stürmer ein ums andere Mal nur dessen Hände fanden. Denn Smakovic musste einige Male glänzend parieren. Gut möglich, dass im Hageltreiben sein leuchtender Dress Signalwirkung entfaltete und die SV-Schützen somit stets auf die orangene „Leuchtboje“ zielten.

Allerdings war es für den SVR eben einer dieser verhexten Tage, an denen die Elf noch eine Stunde hätte weiterspielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Der eingewechselte Helmut Müller, der kurz vor dem Abpfiff allein und freistehend vor dem FSV-Keeper wenigstens noch den Ehrentreffer auf dem Fuß hatte, haderte noch nach dem Spiel, als er den Kinderwagen seines Nachwuchses in den Kofferraum seines Autos schob und seine Frau, das Kind haltend, sagte: „Da haben wir heute den Papa spielen gesehen.“ Müller: „Ja, und der Papa hätte auch noch ein Tor schießen müssen.“

Einigermaßen hoch fielen die Rückennummern der Spieler der FSV Schwenningen aus: Torhüter Samir Smakovic 26, Hüseyin Yürekten 23, Dogukan Albayrak 27, Stefan Marijanovic 89, Burak Bayrak 33, Yasin Ulus 38, John-Steven Villan 91. Das Geheimnis lüftete FSV-Coach Almir Smakovic: „Manche Spieler mögen das einfach – das Geburtsdatum als Rückennummer. Oder bei den Türken ist das auch oft die Postleitzahl der Heimatstadt – als Glücksbringer.“