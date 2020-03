Späte Niederlagen für Rietheim-Weilheim und Baar

Die HSG Fridingen/Mühlheim (Handball-Württembergliga) hat sich im Rückspiel gegen die HSG Langenau/Elchingen besser präsentiert und kam in Fridingen zu einer Punkteteilung. Auch der TV Aixheim (Landesliga Männer) revanchierte sich für liegengelassene Zähler der Hinserie. Die Ligakonkurrenten HSG Rietheim-Weilheim und HSG Baar mussten in zwei unterschiedlichen Spielen jeweils späte Niederlagen einstecken.

Württembergliga Süd Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – HSG Langenau/Elchingen 27:27 (17:15). „In der ersten Hälfte hatten wir einen besseren Drang und Draht zum Spiel“, sagte Ibrahim Parlak nach der Partie. Für den Co-Trainer der Donautäler war es „in der Summe ein gerechtes Unentschieden“. Gegen den Tabellenfünften startete die HSG gut (2:0, 2. Minute) und erspielte sich nach einer offenen ersten Hälfte noch ein 17:15 (30.). „In der zweiten Halbzeit haben wir anfangs die konsequente Abwehrarbeit fortführen können. Dann kommt eine Schwächephase, wo der Gegner rankommt“, ärgert sich Parlak über den leichten Bruch im Spiel, der den Gegner stärkte. Als sich die Teams auch in den Schlussminuten auf Augenhöhe begegneten, erzielte Langenau/Elchingen die 26:25-Führung. Fridingen/Mühlheim nahm kurz darauf und auch nach dem 26:27 eine Auszeit. Mit dem siebten Feldspieler trotzte man den Gästen in der Schlussminute noch ein Unentschieden ab. - HSG Fridingen/Mühlheim: David Alber, Matthias Hipp, Ediz Parlak (6), Fabian Hipp (3), Florian Fritz (2/2), Andreas Epple, Daniel Ulmschneider (2), Joscha Slongo (4), Nico Singer, Louis Schick (7), Moritz Rabus, Lasse Fuchs (3).

Landesliga Männer

TV Aixheim – TV Neuhausen/Erms II 34:15 (12:3). Die Aixheimer Abwehr stand gut und hatte hinter sich mit Sebastian Frey und in der zweiten Hälfte mit Andreas Haller erneut einen guten Rückhalt. Von Beginn an war abzusehen, wer in diesem Duell die Oberhand behält. Lediglich drei Gegentreffer kassierte der TVA vor der Pause. Bereits nach 33 Minuten war Aixheim erstmals zehn Tore in Front. Das Spiel verlief aus Sicht von Trainer Holger Hafner „besser als erwartet“. Hafner weiter: „Wir haben viel investiert. Es ist auch in dieser Höhe verdient.“ Mit einer 5:1-Abwehr agierte sein Team nach dem Seitenwechsel und machte munter weiter in der Offensive. Der TV Neuhausen/Erms II, als Schlusslicht mitten im Abstiegskampf, setzte nur selten Nadelstiche und kassierte noch einen 0:6-Lauf zum Ende(13:32, 58. Minute). Eine Woche vor dem Derby-Rückspiel gegen die HSG Baar präsentierte sich der TVA damit trotz zuletzt weniger Trainingseinheiten und personeller Ausfälle in guter Verfassung – und räumte Zweifel an der Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison aus. - TV Aixheim: Andreas Haller, Benno Bosch (4), Andreas Faitsch (4), Philip Klingseisen, Pascal Efinger (3), Philipp Gruler (2), Philip Hauser (4), Lukas Mauch (2), Florian Efinger (2/1), Kevin Stutz (2), Sebastian Frey, Axel Baumann (1), Fabian Gruler (6), Michael Mey (4).

HSG Rietheim-Weilheim – TEAM Esslingen 18:20 (7:11). Ein ausschlaggebender Faktor über Sieg oder Niederlage war in der Tuttlinger Kreissporthalle die Chancenverwertung. Alexander Job, Trainer der HSG Rietheim-Weilheim, musste in den ersten acht Minuten zusehen, wie Esslingen auf 4:0 stellte. Bei der HSG habe das Tempo im Spiel gefehlt. Durch Gegenstöße, das Nutzen von Abwehrfehlern und durch einfache Tore kamen die Gäste zu elf Treffern in Hälfte eins. „In der zweiten Hälfte sind wir rangekommen“, so Job. „Es hat nicht viel gefehlt. Ich bin zufrieden mit der Steigerung. Wir haben uns Sicherheit geholt.“ Gegen die offensive Deckung tat sich Rietheim-Weilheim zwar schwer, verkürzte aber nach der Pause dennoch (15:16, 51. Minute). Erst mit dem 20:17 für Esslingen etwa 30 Sekunden vor dem Ende war es für die abstiegsbedrohte HSG nicht mehr möglich, zu punkten. „Der Unterschied war, dass der Gegner seine Chancen besser genutzt hat“, fasst Job zusammen. Auch vier von sechs Siebenmetern ließ der Tabellen-13. ungenutzt. Die Linie der Schiedsrichter habe ein von beiden Seiten aggressiv geführtes Spiel zugelassen. - HSG Rietheim-Weilheim: Florian Buschle, Markus Renz, Noah Faude, Thorsten Haag, Luca Martin (2), Jan Schutzbach (1), Tobias Haffa, Yoann Mattes (5), Stefan Huber (4/1), Mario Stiefel, Marius Marquardt (2/1), Till Oeschger (1), Martin Steinseufzer, Johannes Schubert (3).

VfL Pfullingen II – HSG Baar 35:32 (18:20). Lange Zeit über hat sich die HSG Baar in Pfullingen gut präsentiert und musste sich erst in den letzten Minuten geschlagen geben. „Da sind uns ein bisschen die Körner ausgegangen. Wir hatten eine dünne Bank und zwei A-Jugendliche dabei, die ihre Sache gut gemacht haben“, sagte Trainer Martin Irion nach dem Spiel. Ausgefallen sind Christoph Hermann und Matthias Fleischer. Von der 13. bis zur 52. Minute lagen die Gäste nicht zurück. „Wir hatten in der ersten Hälfte eine unglaubliche Effektivität“, so Coach Irion zur Chancenverwertung. Da absehbar war, dass das nicht über 60 Minuten so bleibt, musste nach der Pause die Deckung gegen die VfL-Reserve funktionieren, was nicht durchgehend der Fall war. „In der Deckung haben wir nicht so richtig Zugriff bekommen.“ Durch die Ausfälle fehlten den Gästen weitere Optionen. Als Pfullingen ausglich (22:22, 37. Minute), fanden die Gäste noch passende Antworten im Angriff, stellten sogar auf 27:24 (43.). In der Schlussviertelstunde hatte der Gastgeber die besseren Kraftreserven. Nach dem 31:31-Ausgleich (53.) musste die HSG vier Gegentreffer in Serie hinnehmen und unterlag letztendlich mit drei Toren. - HSG Baar: Kevin Ott (1), Florian Conradi (2), Robin Simmerer (3), Thomas Ulrich (2), Albert Tafelmaier (10/1), Florian Wenzler (2/1), Erik Frisch (2), Dominic Platzer, Simon Sasse (10), Daniel Chamula, Tim Müller, Stefan Volz.