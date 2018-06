Southside-Besucher treffen in bester Feierlaune in Tuttlingen ein

Nächster Halt: Southside Festival. Mit diesem Ziel sind am Donnerstag tausende Festival-Besucher am Tuttlinger Hauptbahnhof eingetroffen. Mit einer großen Portion guter Laune ging es direkt nach der Ankunft mit dem Zug per Shuttlebus vom Hauptbahnhof auf das Southside-Gelände nach Neuhausen ob Eck.

Ausgestattet mit jeder Menge Bierdosen, Sonnenschirmen, Zelte, Isomatten, Klappstühlen und Musikplayern zelebrierten sie einen Hauch von Festivalcharakter rund um den Hauptbahnhof - und das unter strenger Beobachtung. Denn Polizei, Zoll und weitere Sicherheitskräfte kontrollierten aufmerksam und so musste mancher Besucher sein umfangreiches Gepäck bereits vor dem Festivalstart unter den strengen Augen der Zöllner ausräumen und kontrollieren lassen. (schn)

Eines der größten Festivals Süddeutschlands steht in den Startlöchern. Ab Donnerstag geht es in Neuhausen ob Eck wieder hoch her.