Sorgenkind Königstraße Tuttlingen: Zwei Geschäfte schließen

Gleich zwei Geschäfte in der Königstraße haben für die nächsten Wochen ihre Geschäftsaufgabe angekündigt: Das Männer-Modegeschäft Bimplhuber und das angrenzende Juweliergeschäft von Dirk Klemme. Beide Inhaber beklagen eine fehlende Kundenfrequenz in diesem Teil der Innenstadt.

Erst im April diesen Jahres war Bimplhuber eröffnet worden – die Schließung überraschte in diesen Tagen etliche Tuttlinger. Doch: Schon von vorne herein sei klar gewesen, dass Bimplhuber je nach Kundenfrequenz möglicherweise nur für acht Monate in Tuttlingen vertreten sei, sagt Inhaberin Nicola Mayer-Rosa im Gespräch mit unserer Zeitung.

Hintergrund ist, dass der Mietvertrag für das Ladengeschäft nur bis Ende 2018 läuft. Seit 2009 hatte die Familie Mayer-Rosa aus Weingarten das Ladengeschäft gemietet und dort einen Esprit-Shop betrieben. Im April gaben sie diesen auf, weil die Marke Esprit geschwächelt habe und die Konkurrenz zu Röther zu groß geworden sei, sagte Mayer-Rosa.

Wäre Bimplhuber gut angelaufen, hätte sie über eine Verlängerung des Mietvertrags nachgedacht. „Doch das Risiko ist zu groß, um in die Verlängerung zu gehen“, sagt sie. Das Geschäft sei von den Tuttlingern längst nicht so angenommen worden, wie sie es sich erhofft hatte. „Die Kundenströme haben sich mehr in Richtung Bahnhofstraße und Röther verlagert“, hat sie beobachtet.

Das Vorgehen Mayer-Rosas verärgert Alexander Stengelin, Citymanager der Stadt Tuttlingen. Er befürchtet einen Imageschaden für Tuttlingen. „Bimplhuber hätte von Anfang an klar sagen müssen, dass das Ladenkonzept nur eine Übergangslösung ist“, findet er. Bei den Tuttlinger bleibe nun vor allem eine Botschaft hängen: „Da ist ein neues Geschäft, dass nach acht Monaten die Flinte ins Korn wirft, weil Tuttlingen als Einkaufsstadt kaputt ist.“ Bimplhuber aber habe Tuttlingen keine Chance gegeben. „Jetzt wo alles fertig ist, machen sie zu“, sagt Stengelin mit Blick auf die Sanierung der Fußgängerzone.

Immerhin: Der Vermieter des Ladengeschäfts habe bereits einen Nachmieter gefunden, teilt Stengelin mit. Ohne langen Leerstand soll in der Königstraße 4 wieder ein Modegeschäft einziehen.

Wie es einige Meter daneben weitergeht, ist derzeit noch offen. Lediglich über ein Schild an der Eingangstür hat Juwelier Dirk Klemme bislang darüber informiert, dass er Ende März den Standort Tuttlingen verlässt. Ähnlich wie Mayer-Rosa beklagt er die abnehmende Kundenfrequenz in der Königstraße. Zudem erschwert ihm das Internet das Leben. „Die junge Generation hat sich schon an das Bestellen im Internet gewöhnt“, sagt er und prophezeit: „Das Ladensterben wird weitergehen.“

Ganz aufhören wird Klemme allerdings nicht. In seinem Heimatort Hintschingen will er sein Juweliergeschäft weiterbetreiben und sich dort vor allem auf Goldschmiede-Arbeiten und Reparaturen konzentrieren. „Wir haben eine große Stammkundschaft, von der uns sicherlich ein Teil treu bleiben wird“, sagt er.

Keine Handhabe

Und noch einen weiteren Leerstand gibt es in der Königstraße – allerdings schon seit Jahren. In der Nähe des Runden Ecks steht das einst geplante Boarding-House eines privaten Bauherrs noch immer leer. Die Baugenehmigung bestehe aktuell noch, teilte Arno Specht, Pressesprecher der Stadt auf Anfrage mit. Allerdings habe die Stadt keine Handhabe, das Projekt voranzutreiben. Der Bauherr selbst wollte sich auf Anfrage unserer Zeitung nicht äußern.