Sorgenfalten durch den Brexit: Das sagen Unternehmer und Politiker der Region

Krachend ist der Brexit-Deal, den die Europäische Union und die britische Regierung unter Ministerpräsidentin Theresa May zum Austritt Großbritanniens aus der EU ausgehandelt haben, am Dienstag gescheitert. Die Auswirkungen sind noch nicht abzusehen und glätten daher auch nicht die Sorgenfalten von Unternehmern und Politikern im Landkreis Tuttlingen

„Die Niederlage im britischen Unterhaus ist sehr hoch ausgefallen, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen: Die einen wollen gar keinen Deal, anderen geht der Deal nicht weit genug. Man kann sehen, dass es einfacher ist, den Austritt zu erklären als ihn dann auch mehrheitsfähig zu machen. Die britischen Abgeordneten müssen jetzt ehrlich sein: Nur eine Volksabstimmung kann den Knoten jetzt durchschlagen“, betont der EU-Abgeordnete Andreas Schwab (CDU). Für Tuttlingen heiße dies, weiter zu warten bis Großbritannien sich zu einer Entscheidung durchgerungen hat: „Und dankbar zu sein, dass unsere Exportwirtschaft diese Unsicherheit nicht ertragen muss.“

Die Unternehmen im Kreis Tuttlingen müssten sich laut des Tuttlinger Landtagsabgeordneten sowie Justiz-, Europa- und Tourismusministers Guido Wolf (CDU) weiter auf alle Optionen einstellen. „Sie müssen ihre Lieferketten anpassen, ihre Absatzmärkte prüfen. Ich habe den Eindruck, insbesondere die Unternehmen im Landkreis Tuttlingen sind da gut aufgestellt. Aber die Unsicherheit wird fortdauern.“ Landesweit sei der Export ins Vereinigte Königreich bereits 2017 um neun Prozent zurückgegangen. Die Zahlen für das vergangene Jahr liegen derzeit noch nicht vor. „Wir hören, sie bewegen sich in einer ähnlichen Größenordnung. Das ist schon spürbar. Ich habe immer gesagt: Der Brexit wird nur Verlierer kennen.“

Ein Engländer, der schon lange in Tuttlingen lebt, ist Joseph Kennedy, Geschäftsführer der Kennedy-Schule. Er hat wegen des Brexits die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt: „Ich liebe England und finde Deutschland einfach klasse – moderne Zeiten.“ Er sei enttäuscht über die knappe Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen: „Genauso beunruhigend ist es zu erleben, wie mein Heimatland so furchtbar zerstritten ist. Dies spiegelt sich in der derzeitigen chaotischen politischen Lage.“

Sorge vor der Ausweisung

Der Tuttlinger Student Adrian Riess verbringt derzeit ein akademisches Jahr in Durham in Nordengland. Seit September ist er dort und hat seither ausgemacht, dass die Briten in Sachen Brexit tief gespalten sind. Seine beiden britischen Mitbewohnerinnen hätten den Standpunkt, dass es trotz des Brexits schon irgendwie werden wird. Engagieren würden sie sich aber nicht. Andere wiederum seien stark politisiert. Schwierig sei die Situation für Ausländer, die derzeit vielfach davon ausgehen, dass sie mit dem Brexit die Insel verlassen müssen: „Für die bricht aus heutiger Sicht eine Welt zusammen“, sagt Riess. An der Universität gebe es eine Pro-EU-Stimmung: „Die akademische Welt lebt von der internationalen Verflechtung.“

Mit dem Ergebnis hätte man laut Tuttlingens Landrat Stefan Bär rechnen müssen: „Überraschend ist eigentlich nur die Höhe des Abstimmungsergebnisses.“ Nach wie vor sei offen, was das nun für den weiteren Prozess bedeutet: „Wird die Frist zum Austritt verlängert, gibt es ein neues Referendum? Das wissen vermutlich auch die Engländer selbst noch nicht. Spürbar ist ja auch, dass ein harter Brexit viele gerade auch in der britischen Wirtschaft nicht wollen“, sagt er. Der Brexit werde Folgen für die deutsche Wirtschaft haben: „Die Auswirkungen auf die Betriebe im Landkreis sind heute schwer einzuschätzen. Ich bin mir aber sicher, dass sich die Unternehmen auf alle Varianten vorbereiten“, betont Bär.

Ähnlich sieht es Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck: „Das Ergebnis der Brexit-Abstimmung hat mich nicht überrascht. Das heißt aber nicht, dass sie mich freut. Ich finde es nach wie vor verheerend, dass aus nationalen Egoismen heraus all das aufs Spiel gesetzt wird, was uns mehr als 70 Jahre lang Frieden und Wohlstand beschert hat.“ Er hofft, dass die Akteure sich nun doch noch zu einer Lösung zusammenraufen, in der rationale Argumente eine größere Rolle spielen als es bisher der Fall war. „Ich hoffe dies vor allem auch im Interesse unserer regionalen Wirtschaft und somit auch von uns allen: In einer Region, die wie unsere sehr stark vom Export lebt, wird sich ein Chaos-Brexit sehr wohl bemerkbar machen. Viele unserer Firmen haben enge Verflechtungen mit Großbritannien. Wenn diese über Nacht erheblich behindert werden, spüren wir das hier unmittelbar.“

Auswirkungen nicht abzusehen

„Unsere Kunden in Großbritannien sind Jaguar Land Rover, BMW Mini, Rolls-Royce und Bentley. Die Auswirkungen des Brexit sind aktuell noch nicht abzusehen. Klar ist aber, dass die deutsch-britischen Wirtschaftsbeziehungen nicht einfacher werden“, betont Harald Marquardt, Vorsitzender der Geschäftsführung beim Rietheimer Mechatronik-Spezialisten Marquardt. Höhere Handelszölle und mehr Bürokratie würden das Geschäft erschweren: „Wir gehen davon aus, dass sich Abfertigungszeiten verlängern und Liefertermine deshalb verzögert werden. Möglicherweise wird künftig ein Visum für Geschäftstätigkeiten nötig sein und Personenkontrollen an den Ländergrenzen werden durchgeführt.“ Entstehende Mehrkosten würden von den Herstellern teilweise an die Zulieferer weitergegeben, Patente könnten ihre Gültigkeit verlieren und Produktnormen sich ändern.

„Wir bei Marquardt haben uns auf verschiedene Brexit-Szenarien vorbereitet. In England spüren wir bei unseren Geschäftspartnern schon seit längerem Verunsicherung und Nervosität angesichts der harten Konsequenzen, die mit dem Austritt aus der EU verbunden sind. Umso mehr sind wir bestrebt, die guten Beziehungen zu unseren britischen Kunden aufrechtzuerhalten und in Großbritannien trotz der sich anbahnenden Handelshemmnisse weiter zu wachsen“, sagt Marquardt.

Bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg sieht man Großbritannien ohne Plan und Ziel dem Brexit entgegentaumeln. „Die dramatische Hängepartie geht weiter mit einem ungewissen Ausgang. Dieses Vabanque-Spiel bringt für die Wirtschaft weitere Unsicherheit und keine Lösungsperspektive“, betont IHK-Vizepräsident Steffen Würth. Der Schutz des EU-Binnenmarkts habe nun oberste Priorität: „Dafür müssen bei einem egal wie gearteten Brexit auch Einbußen im Handel mit Großbritannien in Kauf genommen werden.“