Sopranistin Marlis Petersen kommt in die Stadthalle

Für ein Galakonzert mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz unter der Leitung von Markus Huber kommt die in Tuttlingen aufgewachsene, heute in Griechenland lebende weltweit gefeierte Starsopranistin Marlis Petersen im Mai an die Donau. Gleich drei Mal wurde sie von der Fachzeitschrift Opernwelt zur „Sängerin des Jahres“ gekürt, auf allen großen Podien der Welt war und ist sie zu Gast. Am Freitag, 25. Mai, um 20 Uhr konzertiert Marlis Petersen in der Stadthalle Tuttlingen, wo sie zuletzt 2012 zu hören war.

Das Publikum erwartet ein Programm mit „Höhepunkten aus Oper und Operette“. Das Programm bringt Werke von Donizetti, Verdi oder Puccini, aber auch von Strauss oder Lehar. Bereits ab 19.15 Uhr gibt es im Kleinen Saal der Stadthalle eine kostenlose Einführung.

„Die wunderbare Sopranistin Marlis Petersen und das Exzellenzorchester unter der musikalischen Leitung von Markus Huber garantieren einen Abend von internationalem Format mit Höhepunkten aus Oper und Operette“, schwärmt Stadthallengeschäftsführer Michael Baur von der Veranstaltung, die die Konzertsaison 2017/18 beschließt. Was die Kunstwelt und das Publikum an der Starsängerin gleichermaßen fasziniert, sind ihre lupenreine, kristallklare Stimme, ihre Bühnenpräsenz und die Fähigkeit zur vollständigen Identifikation mit ihren Rollen.

Nach dem Abitur in Tuttlingen, dem Studium an der Musikhochschule Stuttgart und ersten Engagements an den Städtischen Bühnen Nürnberg und an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf/Duisburg gab Marlis Petersen, von der Kritik gefeiert, 2002 ihr Debüt an der Wiener Staatsoper. Im Sommer 2006 gastierte sie erstmals bei den Salzburger Festspielen. Der endgültige internationale Durchbruch gelang Marlis Petersen im März 2010, als sie innerhalb von zwei Tagen für die Premiere „Hamlet” in New York einsprang und vom Publikum und den Medien als „Retterin der MET“ gefeiert wurde.

In Tuttlingen trifft die große Stimme von Marlis Petersen auf ein großes Sinfonieorchester: Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, 1932 gegründet, gehört zu den wichtigsten Kulturträgern des deutschen Südwestens. Nach Konzerten mit Anna Netrebko, Montserrat Caballé, Placido Domingo und Rolando Villazón können die Konstanzer Philharmoniker einmal mehr ihre Leistungsfähigkeit im Zusammenspiel mit einer weltberühmten Solistin unter Beweis stellen.