Sophia Spang überzeugt mit ihrer Präsentation

Für Sophia Spang aus der neunten Klasse des Immanuel-Kant-Gymnasiums (IKG) in Tuttlingen hat es jüngst gheißen: Erkläre in drei Minuten einer Fach- und Laienjury wissenschaftlich korrekt ohne Hilfe digitaler Medien, warum ein Apfelsame im Frühjahr und nicht im Winter keimt.

Diese Aufgabe meisterte die Neuntklässlerin des IKG mit Bravour und überzeugte die Damen und Herren der Jury des Wettbewerbs „Jugend präsentiert“ in München durch perfekt vorbereitete Plakate, Tafeln und Schaubilder sowie einen eloquenten, adressatenorientierten und fachlich korrekten Vortrag. Vorangegangen war dieser Auswahlrunde eine Videopräsentationsrunde, in der Sophia dasselbe Thema mithilfe einer Powerpoint-Präsentation erklären durfte.

Ihr Beitrag wurde hierbei als einer der 150 besten Deutschlands (von 1200 insgesamt) für die zweite Runde nominiert. Sophia darf nun im Juni an einer Präsentationsakademie der Klaus-Tschira-Stiftung in Heidelberg teilnehmen. Dort erwartet sie ein professionelles Präsentationstraining, das sie fit für das große Finale in Berlin macht sowie ein spannendes Rahmenprogramm. Sie erhält dann auch ihr Thema für das Bundesfinale im September. Betreut wurde Sophia von ihrer Lehrerin Katharina Kaltenbach.

Zum Wettbewerb Jugend präsentiert:

Jugend präsentiert, ein Projekt der Klaus-Tschira-Stiftung, fördert die Präsentationskompetenzen von Schülerinnen und Schülern, besonders in den naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern. Dazu werden am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen Unterrichtsmaterialien, Lehrertrainings und die Präsentationsakademie entwickelt und durchgeführt. Kooperationspartner ist Wissenschaft im Dialog, Berlin. Weitere Informationen: www.jugend-praesentiert.info.