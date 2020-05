Sonnenmänner im Kindergarten Regenbogen

Aufgrund der Corona-Krise sind auch die Kindergärten geschlossen. Das Team des Kindergarten Regenbogen in Durchhausen hat sich deshalb etwas einfallen lassen. Jede Woche bekommt jedes Kind „Regenbogenpost“ aus seinem Kindergarten.

Neben Bastelideen gibt es Spielvorschläge und Bewegungstipps, welche die Kinder mit ihren Eltern zuhause umsetzen können. Auch eine Überraschungstasche mit verschiedenen Spiel- und Beschäftigungsideen kann im Kindergarten ausgeliehen werden. In der vergangenen Woche stand die Geschichte „Der Sonnenmann“ von Heike Ellermann und Wolfram Hänel im Mittelpunkt der Regenbogenpost. In dieser Geschichte wird von einem Mädchen erzählt, das in einer Stadt wohnt, in der es seit langer Zeit Tag und Nacht regnet. Um den Menschen eine Freude zu machen, malt das Mädchen viele Sonnenmänner und verteilt diese in der ganzen Stadt. Jeder, der an den Sonnenmännern vorbeigeht, muss lächeln. Das Team des Kindergarten Regenbogen in Durchhausen hat einen großen Sonnenmann an das Fenster im Kindergarten gemalt und die Kinder dazu aufgerufen, eigene Sonnenmänner zu malen. Diese wurden dann zum großen Sonnenmann dazu gehängt.

Wer Interesse hat, kann gerne am Kindergarten Regenbogen vorbeischauen und die Sonnenmänner begutachten. Vielleicht zaubern die vielen Sonnenmänner der Kinder den Besuchern ebenfalls ein Lächeln ins Gesicht?

Foto: Andrea Utz