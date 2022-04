Sonnenenergie boomt, doch die Anbieter von PV-Anlagen kommen kaum nach

Wer einen Platz an der Sonne sucht im Landkreis Tuttlingen, der ist auf dem Heuberg wohl am besten aufgehoben. Hoch oben, im Regenschatten des Schwarzwalds, gibt es dort oft mehr Sonnenstunden als in anderen Gebieten des Landkreises. Der perfekte Ort für Solarenergie also? Zumindest „kann man da viel herausholen“, ist sich der Wehinger Architekt Lutz Wostatek sicher.

Vor vier Wochen hat er sich eine Photovoltaikanlage auf das Dach seines Carports bauen lassen – und kann auf einer App nun zufrieden dabei zusehen, wie der Strom direkt in seinen Batteriespeicher fließt.

Solardachpflicht ab Mai

Wostatek hatte „wahnsinnig Glück“, die Module recht schnell bekommen zu haben, das weiß er nur zu gut. Strom aus Sonnenenergie ist gefragt wie nie. Für Neubauten hat Baden-Württemberg eine Solardachpflicht zum 1. Mai 2022 beschlossen, doch auch auf Bestandsgebäuden verdeckt die glänzende Oberfläche von Photovoltaikmodulen inzwischen immer öfter die Dachziegel.

Die Stadt Tuttlingen will allein 13 ihrer Gebäude mit Photovoltaikanlagen nachrüsten, auf dem Rußberg sollen großflächige Anlagen über Grünflächen entstehen. Und spätestens seit der Krieg in der Ukraine den Energiemarkt aufmischt, denken auch viele private Hauseigentümer über ihr eigenes kleines Kraftwerk nach.

Nur noch drei Prozent Strom aus dem Netz

Klein, das heißt in der Regel: Anlagen mit einer Höchstleistung von 10 bis 15 Kilowatt. Das reicht für den Bedarf eines Einfamilienhauses. Rein rechnerisch. In der Praxis verbrauchen Privatleute den Strom oft dann, wenn gerade keine Sonne scheint, zum Beispiel abends und nachts.

Viele lassen sich deshalb auch gleich eine Batterie einbauen, wie eben Lutz Wostatek. Sein Speicher umfasst 30 Kilowattstunden, das ist relativ groß für den Eigenbedarf. Zusammen mit dem E-Auto, dass sich die Wostateks kürzlich gekauft haben, lohnt sich das aber: „In der letzten Woche hatten wir noch drei Prozent Strombezug aus dem Netz“, sagt er. „Ohne den Speicher hätte ich höchstens 60 bis 70 Prozent meines Stroms selber nutzen können.“

Die Strompreise steigen, jeder hat Angst, dass das Geld kaputtgeht, sagt Peter Schnekenburger.

Möglichst unabhängig werden vom Stromnetz, darum geht es Wostatek. Er will vorbereitet sein, falls es zu einem „Blackout“, einem großen Stromausfall, kommen sollte. Anderen Privatnutzern dagegen geht es um etwas anderes: „Geld sparen“, sagt Peter Schnekenburger aus Deilingen. Seit 2009 bietet er mit seiner Firma Schnekenburger Dach und Wand auch Photovoltaikanlagen an.

„Die Strompreise steigen, jeder hat Angst, dass das Geld kaputtgeht, und die Zinsen sind nach wie vor günstig“, fasst er es zusammen. Eine Kilowattstunde Strom kostet inzwischen um die 40 Cent. Wer Strom ins Netz einspeist, bekommt dagegen kaum noch was, um die sechs Cent pro Kilowattstunde. Der Eigenverbrauch wird da immer interessanter, gerade in Kombination mit einem Speicher.

20 Anlagen wöchentlich

Um die 20 Anfragen für PV-Anlagen bekommt Schnekenburger wöchentlich. „Bewältigen tun wir das bei weitem nicht“, meint er. Vor allem, weil nicht alle Teile einer Anlage sofort lieferbar sind: die Module, die Unterkonstruktion aus Aluminium, dazu noch der Wechselrichter, der den Gleichstrom aus der Anlage in Wechselstrom umwandelt.

Wartezeiten bis zu einem Jahr

Wer heute eine PV-Anlage bestellt, muss mindestens drei Monate warten, sagt Schnekenburger. Eher bis zu einem Jahr, meint Markus Luttmann, der bei der Spaichinger Firma LR Solarstrom Kunden zu Photovoltaikanlagen berät.

Die Firma informiert auf ihrer Website darüber, dass sie bis August keine Angebote mehr erstellt. Nicht nur wegen der Lieferengpässe. Montagetermine habe er erst im Mai 2023 wieder zu vergeben, sagt Luttmann.

Nachfrage kontinuierlich

Auch LR Solarstrom ist seit 13 Jahren am Markt. Waren die ersten Jahre vor allem von wechselnden politischen Vorgaben geprägt und das Geschäft alles andere als konstant, steigt schon seit zwei Jahren die Nachfrage laut Luttmann kontinuierlich.

Er glaubt, dass das nicht nur an den Strompreisen liegt: „Es hat auch ein Umdenken stattgefunden, nicht zuletzt durch Fridays For Future.“ Die Klimabewegung hat es in Spaichingen zum Beispiel geschafft, die Stadt zu weiteren Photovoltaikmodulen auf dem Gymnasium zu überreden.

Dass das Klimabewusstsein nun auch bei den Häuslebauern und -eigentümern durchdringt, „ist eigentlich toll für uns“, sagt Luttmann. „Aber Festpreise können wir eigentlich nicht mehr anbieten.“ Die Preisentwicklung sei einfach zu rasant und nicht absehbar.

Pro kW in der Regel 1500 Euro

Die Frage nach dem Preis für eine Photovoltaikanlage zu beantworten, ist deshalb schwierig. Pro kW werden in der Regel um die 1500 Euro fällig, dasselbe kommt nochmal beim Speicher dazu. Für eine 10-kW-Anlage plus 10-kW-Speicher läge man damit bei etwa 30 000 Euro.

In der Regel amortisiere sich die Investition nach zehn bis 15 Jahren, sagt Luttmann. Er rät aber jedem dazu, sich zu überlegen, was im Einzelfall sinnvoll sei. Ob es wirklich einen Batteriespeicher brauche, zum Beispiel. Zum Teil fehlten noch die Langzeiterfahrungen, neue Technologien würden entwickelt. Auch Fixkosten machen die Anlage teuer. „Ohne Gerüst können wir nicht arbeiten“, sagt Luttmann. Bei einem hohen Haus schlage das entsprechend zu Buch.

Putzen hilft gegen Sahara-Staub

Lutz Wostatek in Wehingen hat sich deshalb dafür entschieden, die Module nicht auf dem Dach seines Hauses, sondern auf dem Carport und einem Vordach zu montieren. Es sei ihm wichtig, Reparaturen schnell durchführen zu können, sagt er – auch das Reinigen sei dadurch leichter: „Beim Sahara-Staub neulich kam mir das schon zugute.“

Generell raten Verbraucherzentralen und auch Anlagenbauer dazu, sich individuell beraten zu lassen. Mit dem Osterpaket der Bundesregierung soll die Förderung für Solarenergie erhöht werden. Auch eine Kfw-Förderung sei gegebenenfalls für PV-Anlagen möglich, heißt es von der Verbraucherzentrale. Der Auftrieb angesichts der steigenden Energiepreise sei jedenfalls eine gute Sache, findet Wostatek. „Die Leute sollen nicht jammern, sondern umdenken.“