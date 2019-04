Sondergenehmigung: Stadt darf die Donau aufstauen

Das Landratsamt hat den Teilaufstau der Donau genehmigt. Am Dienstagnachmittag erreichte die Stadtverwaltung ein entsprechender Änderungsbescheid. Ab Mittwoch fährt das Wehr nach oben, bleibt allerdings 50 Zentimeter unterhalb des früheren Niveaus.

Vorausgegangen war dem Bescheid ein Antrag der Stadt auf eine Ausnahmegenehmigung: Denn ohne die wäre in diesem Jahr nicht einmal der Teilaufstau der Donau möglich gewesen. Der Grund: Die Stadt hat noch keine Planungen für eine Fischtreppe vorgelegt. Die hatte das Landratsamt im September verlangt und zur Bedingung für einen Aufstau gemacht – auch wenn der Pegel einen halben Meter unterhalb der früheren Marke bleibt.

Stadt lehnt Planungen ab

Doch diese Planungen hatte die Stadtverwaltung bisher abgelehnt. „Bis jetzt wissen wir ja gar nicht, was wir genau planen sollen. Denn bevor nicht über unsere Klage entschieden ist, kann man nicht sagen, ob und wie hoch die Donau künftig aufgestaut sein wird. Von der endgültigen Wasserhöhe hängt es aber ab, wie diese Anlage geplant werden muss“, schreibt Oberbürgermeister Michael Beck an Ersten Landesbeamten Stefan Helbig. „Bevor es hier Planungssicherheit gibt, wäre es in unseren Augen wenig sinnvoll gewesen, nur der Form halber für rund 100 000 Euro eine Planung in Auftrag zu geben, die bald schon Makulatur sein kann.“ Beck beantragte daher nun beim Landratsamt, den teilweisen Aufstau baldmöglichst zuzulassen, obwohl die Planung für die Fischtreppe noch nicht vorliegt. Beck begründet dies vor allem mit dem Schutz der Uferbäume: „Auch das Regierungspräsidium Freiburg hat ja seinerseits erkannt, dass eine zu schnelle dauerhafte Absenkung des Pegels die Bäume im Uferbereich nachhaltig schädigen würde: Nur durch einen über mehrere Jahre verteilten stufenweisen Abstau hat das Wurzelwerk eine Chance, sich den geänderten Bedingungen anzupassen.“

Argumente, die im Landratsamt offenbar überzeugt haben. Denn am Dienstagnachmittag trudelte der entsprechende Änderungsbescheid des Landratsamtes bei der Stadt ein. Ab Mittwoch darf die Donau aufgestaut werden.

Ringen um den Vollaufstau

Doch das eigentliche Ziel der Stadt ist der Vollaufstau. Darüber, ob das in Zukunft möglich ist, grübelt gerade das Verwaltungsgericht. Wann endgültig entschieden wird, ist noch offen. „Bei Verwaltungsgerichten sind derzeit Wartezeiten von bis zu drei Jahren üblich“, so die Stadtverwaltung. Um bis zur endgültigen Entscheidung aufstauen zu dürfen, hatte die Stadt einen Eilantrag gestellt. Den hatte das Gericht aber vor wenigen Tagen abgelehnt (wir haben berichtet).