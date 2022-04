Sonatenabend am Samstag

Mit einem Sonatenabend steht am Samstag, 30. April, der nächste Konzertabend der Spielzeit 2021/22 in der Stadthalle Tuttlingen an. Es spielen der gebürtige Tuttlinger Johannes Ascher (Violine) und Leon Wenzel (Klavier). Auf dem Programm stehen von Franz Schubert die Sonatine a-moll op. 137, D 385, von Witold Lutoslawski die Parita für Violine und Klavier und von Robert Schumann die Sonate Nr. 2 d-moll, op. 121. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Bereits um 19.15 Uhr gibt es im Kleinen Saal eine kostenlose Einführung. Karten sind noch im vergünstigten Vorverkauf zu haben.