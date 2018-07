Sommerliche Grooves erfüllen die Schillerschule

Nach umfangreichen Vorbereitungsarbeiten hat das Gemeinschaftprojekt der Chorgemeinschaft Tuttlingen und der Band „Los Talismanes“ am Wochenende seinen Anfang genommen: Mehr als 50 Sänger des neuen Projektchores „Cantutti“ strömten aus der ganzen Umgebung zusammen, um zwei Tage lang am Programm „Canciones del sol“ zu arbeiten.

Wochenlang hatten sie sich mit Noten und Übungs-CDs zuhause vorbereitet. So war es schließlich möglich, dass bei einer bunten Mischung von Noten- und Nichtnotenlesern, von Choranfängern und versierten „alten Hasen“ sofort vierstimmig starten zu können. Sicher war es nicht nur für Workshopleiterin Uli Groß, sondern auch für die Sänger ein Aufhorcher, so spontan einen erstaunlich voluminösen und frischen Klang erleben zu dürfen. Maria Martinez Gabaldon, eine spanische Sopranistin von der Hochschule in Trossingen, übernahm temperamentvoll und gut gelaunt die Registerproben und ließ vor allem die Tenöre und Bässe jede Sangesmühe vergessen.

Schließlich vergnügte sie die Runde noch mit einer spontanen Flamenco-Einlage. Am Sonntagnachmittag stieß die Band dazu, und Songs von Gianna Naninni, Gipsy Kings und Sting rockten die Schillerschule und belohnte alle Beteiligten für ihren Einsatz. Am 3. Juli findet in der Tuttlinger Stadthalle um 19 Uhr die Premiere statt und am 2. Oktober wird man sich in der Nendinger Halle schweren Herzens aus diesem Projekt verabschieden müssen. Karten gibt’s an der Ticketbox.