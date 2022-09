Sommerleseaktion der Stadtbibliothek erfolgreich beendet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum siebten Mal bot die Stadtbibliothek Tuttlingen die Sommerleseaktion „Heiss auf Lesen©“ an. Die Aktion richtet sich an Kinder zwischen sieben und 15 Jahren und hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche für Bücher zu begeistern und ihre Lesekompetenz zu stärken.

In diesem Jahr haben sich fast 200 Teilnehmer*innen die Herausforderung, in den Sommerferien mindestens drei Bücher zu lesen und Fragen dazu zu beantworten, angenommen. Dafür wurde exklusiv für die Heiss auf Lesen©-Teilnehmer ein Bestand an aktueller Kinder- und Jugendliteratur bereitgestellt. 119 Kinder und Jugendliche haben die Aufgabe gemeistert. Gemeinsam haben alle Teilnehmer*innen 737 Bücher gelesen.

Diese tolle Leistung wurde am 23. September mit einer Abschlussparty gefeiert. Im Rahmen der Party gab der Zauberer und Illusionist Jan Gerken eine Vorstellung über Zoom. Außerdem wurde den Lesebegeisterten eine Teilnahmeurkunde verliehen und bei der abschließenden Verlosung gab es die Chance auf tolle Preise, darunter Bücher- und Kinogutscheine, sowie zahlreiche Sachpreise. Wer mindestens drei Bücher gelesen hat und nicht zur Abschlussparty kommen konnte, kann seine Urkunde vom 27. September bis 28. Oktober in der Stadtbibliothek abholen.

Erstmals gab es unter dem Motto „Blind Date mit einem Buch“ auch eine Version für Erwachsene. Rund 30 Leser*innen ließen sich von einem Blind Date überraschen und bewerteten es. Die am besten bewerteten Bücher sind aktuell in einer Medienausstellung im ersten Stock der Stadtbibliothek zu finden. Außerdem können die Titel über die Listenfunktion im Onlinekatalog der Stadtbibliothek eingesehen werden. Die Stadtbibliothek Tuttlingen wird auch im nächsten Jahr wieder die Sommerleseaktion anbieten.