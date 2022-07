Sommerkreativwoche für Kinder in der Galerie      

Freie Plätze gibt es noch bei der Sommerkreativwoche für Kinder in der städtischen Galerie. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können in der Galerie der Stadt Tuttlingen vom 29. August bis zum 2. Sep-tember eine Woche lang Kunst, Kreativität, Handwerk und Spaß erleben.

Das Programm findet in diesen Tagen täglich jeweils 9 bis 12 Uhr statt. Der Kursleiter Daniel Erfle, selbst Künstler, nimmt im Ferienworkshop Bezug auf die Ausstellung von Katharina Meister, deren Werke die Kinder mit altersgerechten Fragestellungen unter die Lupe nehmen können. Danach können die jungen Teilnehmer in einer kreativen Werkstatt im Galeriehof selbst tätig sein, eigene Ideen entwickeln, verschiedene Materialien, Techniken und Werkzeuge ausprobieren. Am letzten Tag können Eltern und Freunde die entstandenen Werke in einer kleinen Ausstellung bewundern. Ihre Arbeiten nehmen die Kinder anschließend mit nach Hause.

Das Material wird gestellt. Die Teilnahmegebühr beträgt für eine Woche 60 Euro. Die Anmeldung erfolgt über das Online-Anmeldeformular unter www.galerie-tuttlingen.de oder bei der Galerieaufsicht zu den Öffnungszeiten der Galerie (Di-So 11-18 Uhr) bzw. per E-Mail an info@galerie-tuttlingen.de.