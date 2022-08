Sommerfest nach zweijähriger Pause

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein rundum gelungenes Sommerfest „Unter den Linden“ feierte der Männergesangverein Liederkranz Nendingen am ersten Wochenende der Sommerferien nach zweijähriger Corona-Unterbrechung. Mit zahlreichen helfenden Händen wurden die Gäste bei bestem Wetter ohne den für den Männergesangverein typischen Regen verköstigt und durch Auftritte des Chores musikalisch unterhalten. Der Männergesangverein freut sich schon auf die nächste größere Vereinsveranstaltung, das Jahreskonzert am 29. Oktober, und heißt darüber hinaus gerne jederzeit neue Sänger in den Singstunden freitags um 20.15 Uhr willkommen. Foto: Markus Wax