Sommerferien gehen zu Ende: Tuttlinger Schulen starten ins neue Schuljahr

Nach den Sommerferien starten viele Schüler in das neue Schuljahr. Für einige bedeutet dieser Schritt den Beginn in einer bisher unbekannten Schule mit vielen neuen Gesichtern. An den städtischen Schulen in Tuttlingen wird wie folgt gestartet:

Die Grundschule im Holderstöckle startet am Montag, 13. September, zunächst unter Pandemie-Bedingungen. Für die Klassen 2 bis 4 inklusive verlässlicher Grundschule ist dies der erste Schultag nach den Sommerferien. Der reguläre Unterrichtsbeginn ist 8.00 Uhr. Die Einschulungsfeiern für die 1. Klassen finden am Mittwoch, 15. September, statt. Für die Klasse 1a geht es um 13.30 Uhr los und für die Klasse 1b um 15.00 Uhr.

In der Karlschule werden die Erstklässler am Freitag, 17. September, um 14.30 Uhr zum ökumenischen Einschulungsgottesdienst in der Kirche St. Gallus mit anschließender Begrüßung auf dem Schulhof um 15.15 Uhr eingeladen. Die übrigen Schüler sind zum ersten Schultag am Montag, 13. September, um 8.00 Uhr zum ökumenischen Schuljahresanfangsgottesdienst in die Kirche St. Gallus eingeladen. Der anschließende Unterricht findet bis 11.35 Uhr statt (verlässliche Grundschule bis 13.30 Uhr).

Die Schildrainschule lädt am Donnerstag, 16. September, die Schulanfänger nachmittags zur Einschulungsfeier ein. Nähere Informationen zu Ablauf und Uhrzeit werden den Eltern direkt mitgeteilt. Der reguläre Unterricht für die übrigen Schüler beginnt am Montag, 13. September, um 8.15 Uhr. Der Unterricht endet am ersten Schultag um 11.45 Uhr. Die Betreuung der verlässlichen Grundschule findet ab Dienstag, 14. September, wieder statt. Die Ganztagesbetreuung startet in der zweiten Schulwoche.

Die Einschulung der Erstklässler der Schrotenschule ist am Donnerstag, 16. September. Um 14.00 Uhr findet der ökumenische Gottesdienst in der Kirche Maria Königin statt. Um 15.00 Uhr startet dann die Einschulungsfeier für die Erstklässler auf dem Schulhof der Schrotenschule. Den genauen Ablauf erhalten die Eltern per Post. Regulärer Unterricht für alle anderen Klassen beginnt am Montag, 13. September, um 8.20 Uhr.

Die Anton-Braun-Grundschule Möhringen lädt alle Erstklässler zu den Einschulungsfeiern am Mittwoch, 15. September, ein. Die Feiern finden zeitversetzt in der Aula der Anton-Braun-Grundschule statt. Die Klasse 1a wird um 13.30 Uhr und die Klasse 1b um 14.45 Uhr eingeschult. Für die übrigen Klassen beginnt am Montag, 13. September, um 8.20 Uhr der Unterricht.

In der Donauschule Nendingen findet für die Schulanfänger am Samstag, 18. September, um 9.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit anschließender Einschulungsfeier auf dem Schulhof der Donauschule statt. Für alle übrigen Schüler beginnt das Schuljahr am Montag, 13. September, um 8.10 Uhr auf dem Schulhof. Der reguläre Unterricht endet an diesem Tag um 11.50 Uhr.

In der Gemeinschaftsschule Wilhelmschule starten die Erstklässler der Grundschule am Freitag, 17. September, um 14.00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche Maria Königin. Anschließend um 15.00 Uhr findet die Einschulungsfeier statt. Für die Klassen 2 bis 4 und die Klassen 6 bis 10 beginnt das Schuljahr am Montag, 13. September, um 8.15 Uhr. Die fünften Klassen der Gemeinschaftsschule beginnen am Mittwoch, 15. September, um 8.15 Uhr.

Die Werkrealschule Schillerschule Tuttlingen lädt die neuen Fünftklässler mit jeweils einem Elternteil am Mittwoch, 15. September, zur Aufnahmefeier in die Pausenhalle der Schillerschule Tuttlingen ein. Die Aufnahmefeier der Klasse 5a beginnt um 8.15 Uhr, die Aufnahmefeier der Klasse 5b um 8.45 Uhr. Die Klassen 6 bis 10 starten am Montag, 13. September, um 8.15 Uhr. Bitte die Informationen auf der Homepage der Schillerschule Tuttlingen beachten.

Die Schüler der Klasse 5 der Hermann-Hesse-Realschule werden voraussichtlich am Dienstag, 14. September, um 16.30 Uhr in der Aula der Schule begrüßt. Für die Klassen 6 bis 10 beginnt der Unterricht am Montag, 13. September, um 7.30 Uhr.

Die Schülerinnen und Schüler der neuen fünften Klassen der Ludwig-Uhland-Realschule werden gestaffelt nach Klassen mit je zwei Begleitpersonen am Dienstag, 14. September, ab 10.00 Uhr in der Sporthalle begrüßt. Eine ausführliche Einladung an die Eltern folgt per Brief. Der Unterricht für die Klassen 6 bis 10 beginnt bereits am Montag, 13. September, um 07.30 Uhr. Bitte die aktuellen Hinweise auf der Homepage der Ludwig-Uhland-Realschule beachten.

Das Immanuel-Kant-Gymnasium begrüßt die neuen Fünftklässler am Montag, 13. September, klassenweise zur Aufnahmefeier in der Turnhalle der Gymnasien. Treffpunkt Klasse 5a um 15.00 Uhr, Klasse 5b um 15.30 Uhr und Klasse 5c um 16.00 Uhr. Der erste Schultag nach den Schulferien am Montag, 13. September, beginnt für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 bis KS2 um 7.30 Uhr im Klassenzimmer.

Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen des Otto-Hahn-Gymnasiums treffen sich am Montag, 13. September, zu einer Begrüßungsfeier. Diese wird in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist an der Mühlauhalle. Aufgrund der Abhängigkeit von der aktuellen Inzidenzzahl wird die genaue Gruppen- und Zeiteinteilung kurzfristig bekannt gegeben. Der Unterricht für die Klassen 6 bis 10 beginnt am Montag, 13. September, um 7.30 Uhr. Die Kursstufe 1 trifft sich um 7.30 Uhr in der Mediothek und die Kursstufe 2 trifft sich um 8.15 Uhr in der Mediothek.

Die Albert-Schweitzer-Schule beginnt das Schuljahr am Montag, 13. September, mit Unterricht von 7.50 Uhr bis 12.05 Uhr für die Klassen 2 bis 9. Die Erstklässler sind herzlich zur Einschulungsfeier am Mittwoch, 16. September, ab 9.30 Uhr in die Aula eingeladen.