Sommerausflug vom Reparaturcafé

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Immer am zweiten Samstag im Monat hat das Reparaturcafé in Tuttlingen, Uhlandstraße 17/,1 geöffnet. Von 9 bis 12 Uhr stehen ausgebildete kompetente Reparateure bereit, defekte Gegenstände und Geräte zu überprüfen und zu reparieren. Ersatzteile müssen von den Besuchern selber besorgt werden. Bei der Suche danach sind die Mitarbeiter behilflich. Die Reparaturen erfolgen auf Spendenbasis. Der Erlös wird an das Lebens.Werk, eine Einrichtung der Diakonie, für einen guten Zweck abgeführt, oder es werden noch fehlende Werkzeuge gekauft.

Im August bleibt das Reparaturcafé geschlossen und ein Teil der Mitarbeiter traf sich zu einer Wanderung. Es wurden Fahrgemeinschaften nach Feldberg gebildet. Dort wurden die Autos auf einem Waldparkplatz abgestellt und die Wanderer stärkten sich mit Butterbrezeln und einem kleinen Umtrunk. Ziel war das Herzogenhorn, ein Berg im Südschwarzwald. Er liegt in der Gemeinde Bernau im Landkreis Waldshut und gehört zum Naturschutzgebiet Feldberg. Mit einigen anstrengenden Steigungen wurden die Wanderer am Gipfelkreuz mit einer wunderschönen Aussicht belohnt. Auf dem Rückweg gab es auf dem Hebelhof eine Einkehr mit deftigem Vesper.