Sommer-Open-Air Konzerte der Gesangsklasse Regina Berner

Der Förderkreis Festivalstimmen veranstaltet im Juli und August die Sommer-Open-Air Konzerte mit der Gesangsklasse Regina Berner ein. Die jeweils einstündigen Konzerte finden am Samstag, 2. Juli, von 11 bis 12 Uhr in der Innenstadt Tuttlingen am Place de Draguignan (vor dem Restaurant La Vie) und am Sonntag, 24. Juli, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Kurpark Bad Dürrheim (Terasse vor dem Kurhaus) statt. Am 13. und 14. August folgen noch zwei weitere Konzerte in Spaichingen und Villingen.

Dargeboten werden Songs von Ennio Morricone, Frank Sinatra's „I'm a fool to want you“, der „Abendsegen“ aus 'Hänsel und Gretel, Musicalsongs wie „Bring on the men“, von Eric Clapton „Tears in Heaven“ oder Mozarts „Mia meschina“. Der Eintritt ist frei. Tagesaktuelle Infos zu den einzelnen Terminen finden Sie unter www.festivalstimmen-tuttlingen-verein.de