Sommer im Park startet mit Strandparty

Es muss ja nicht immer Ibiza sein: Im August ist in Tuttlingen auch einiges geboten. Im elften Jahr bietet die Stadt mit Vereinen und anderen Gruppen die Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ an. Über die sechs Ferienwochen finden zahlreiche Veranstaltungen rund um den Donaupark statt. Die Veranstaltungen sind fast alle kostenlos.

Los geht es am Freitag, 27. Juli, 19 Uhr, mit dem Konzert „Summerwinds“ des städtischen Blasorchesters und der Musikkapelle Nendingen. Oberbürgermeister Michael Beck wird ein Fass anstechen, das SBO bewirtet.

Gleich danach folgt der Kulturverein Kukav mit „Sommer am Donaustrand“. Vergangenes Jahr war der Verein mit „Dschungel im Park“ dabei, jetzt lädt eram Samstag, 28. Juli, ab 16 Uhr, an den Strand beim Donaustadion, gegenüber der S4-Lounge, ein. „Strandurlaub geht auch in Tuttlingen. Bisher wird der Stadtstrand aber noch wenig genutzt, deshalb machen wir unsere Veranstaltung dort“, erklärt Mitorganisator Daniel Stehle. Mit dabei sind zwei DJs, es wird Strandspiele geben, eine Tischtennisplatte ist aufgebaut und zur Abkühlung stellt der Verein eine Frischwasserdusche und ein Planschbecken auf.

Lesungen und Konzert im Zelt

Noch ein Neuling vom vergangenen Jahr lässt sich dieses Jahr wieder blicken: das Veranstaltungszelt am Festplatz. Christof Manz, Inhaber von Stiefels Buchladen, hat es 2017 für kleinere Konzerte und Lesungen aufstellen lassen. „Das war was Besonderes“, sagt Manz und hat dieses Jahr in Zusammenarbeit mit dem Rittergartenverein und dem Gewerbe- und Handelsverein ProTUT ein paar „andere, aber wichtige Veranstaltungen“, wie er sie nennt, organisiert.

Da wäre etwa Carl Fechner, Filmemacher aus Immendingen, der am 31. Juli über die Energiewende spricht. Oder am 1. August Christian Schüle, Autor von „Heimat: Ein Phantomschmerz“, der einen Vortrag zum Thema „Was unsere Sehnsucht nach Heimat mit uns macht“ hält. Musikalisch wird’s auch: Schauspieler Sven Görtz sing Lieder von Leonard Cohen am 4. August.

Darüber hinaus sind bei Sommer im Park auch viele Klassiker wieder dabei: Zumba mit Melanie Muñoz, der Bewegungstreff der TG Tuttlingen, Qigong mit Wolfgang Dollansky, Streetball mit Marius Schad oder das BMX-Männle-Turnier, am Wochenende vom 4. und 5 August, organisiert von Mike Nagel.

Lachyoga wieder dabei

Nicht fehlen dürfen Lachyoga und der Denkpfad mit Birgit Leibold, mit der Naturheilpraxis Abt und dem Barfußpark des Ostergartenvereins. Kreativ wird es mit der Galerie Bernhardt, dem Psychosozialen Förderkreis und im Tuttilla-Abenteuerland, musikalisch mit der Oliver Schulz BigBand, dem SBO Tuttlingen und der Musikkapelle Nendingen. Außerdem sind viele Veranstaltungen für Kinder wie das Lesezelt der Stadtbibliothek oder das große Stadthüpfen dabei, das mit einer Hüpfburg auch ans Donauufer lockt.