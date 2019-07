„Sommer im Park“ startet feuchtfröhlich

Gerade noch so hat es Oberbürgermeister Michael Beck vor dem einsetzenden Regen geschafft und das Fass zur offiziellen Eröffnung der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ angestochen.

Die Schlagfertigkeit des OB zahlte sich aus. Nur eine Minute, nachdem das Fass der Hirsch-Brauerei Wurmlingen unter den Augen von Geschäftsführer Hubert Hepfer war, spannten die rund 100 Besucher am vergangenen Freitag bei der Eröffnungsfeier von „Sommer im Park“ ihre Regenschirme.

Mit den Musikkapellen aus Möhringen und Nendingen, dem Städtischen Blasorchester Tuttlingen und den Akkordeonfreunden Tuttlingen gastierten gleich vier Musikvereine der Stadt bei der Ginkgoterrasse am Skaterpark. Im Wechsel spielten sie bereits vor der offiziellen Eröffnung mehrere Stücke. Die Kultur der Achtziger holte das Städtische Blasorchester in den Donaupark und brachte mit Klaus Lages poppigem Hit „1000 und eine Nacht“ die Tuttlinger Festbesucher im Donaupark in Stimmung. Die Möhringer umrahmten mit „Peacemaker“ den Fassanstich. Die Akkordeonfreunde legten mit „The Blues Brothers“ nach und auch die Nendinger zeigten ihr können an den Blasinstrumente.

Gerade in Fahrt gekommen, machte die Witterung den Musikern einen Strich durch die Rechnung. Alle vier Vereine packten schnell ihre Instrumente ein, brachten sie vor dem Regen in Schutz. Mit Regenschirmen und kühlen Getränken hielte es aber dennoch manch wetterfeste Besucher aus und so ließen sich die Feierlaunigen auch ohne Musik nicht die Stimmung verderben und trotzten dem Wetter.

Ob nass oder trocken, jedenfalls startete mit dieser offiziellen Eröffnung die alljährliche Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ und bietet ab sofort bis 7. September mehrmals pro Woche ein unterhaltsames Programm an, für Sportler beispielsweise Rope Skipping, Zumba Fitness und Lachyoga, für Musiker Rock 'n' Roll und auch für Kinder wird an mehreren Tagen einiges geboten. Mehrere Vereine, Organisatoren und Ehrenamtliche stemmen wieder gemeinsam mit der städtischen Kulturabteilung diese Veranstaltung während den Sommerferien.