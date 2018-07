Sommer im Park startet am 27. Juli

„Elf Jahre Sommer im Park“ heißt es ab dem 27. Juli. Während der sechswöchigen Ferienzeit finden zahlreiche Veranstaltungen rund um den Donaupark statt. Die Veranstaltungen sind fast alle kostenlos und bieten für Jung und Alt ein abwechslungsreiches Pro-gramm.

Mit dem Fassanstich von Oberbürgermeisters Michael Beck am Freitag, 27. Juli, um 19 Uhr beim traditionellen „Summerwinds“-Konzert des städtischen Blasorchesters und der Musikkapelle Nendingen wird der Startschuss für „Sommer im Park 2018“ gegeben. In den Wochen darauf folgen Veranstaltungen aus den verschiedensten Bereichen:

Sportlich aktiv bei Zumba mit Melanie Muñoz, dem Bewegungstreff der TG Tuttlingen, Qigong mit Wolfgang Dollansky, Streetball mit Marius Schad oder dem BMX-Männle-Turnier, organisiert von Mike Nagel. Entspannendes bei Lachyoga und Denkpfad mit Birgit Leibold, mit der Naturheilpraxis Abt und dem Barfußpark des Ostergartenvereins. Kreatives mit der Galerie Bernhardt, dem Psychosozialen Förderkreis und im Tuttilla Abenteuerland. Musikali-sches mit der Oliver Schulz BigBand, dem SBO Tuttlingen und der Musikkapelle Nendingen.

Außerdem gibt es Veranstaltun-gen für Kinder ,wie das Lesezelt der Stadtbibliothek oder das große Stadthüpfen. Auch wird es in diesem Jahr wieder einen „Sommer im Zelt“ geben. Eine Woche werden ProTut, Rittergartenverein und Stiefels Buchladen im Zirkuszelt am Festplatz hochkarätige Kulturveranstaltungen durchführen – alle Veranstaltungen sind kostenlos. Weitere Infos unter www.tuttlingen.de in der Rubrik „Kultur und Tourismus“.