Sommer-Flohmarkt von PROTUT Ende Mai

Seit fast 30 Jahren organisiert der Gewerbe- und Handelsverein PROTUT Flohmärkte in Tuttlingen. Diese fanden in der Regel immer im Frühsommer in der Innenstadt statt. Aufgrund der Pandemie konnte der überregional beliebte Markt 2020 und 2021 nicht durchgeführt werden. Dieses Jahr darf aber endlich wieder an zahlreichen Ständen in der Fußgängerzone flaniert und gestöbert werden. Am Samstag, 28. Mai, ist in der Tuttlinger Innenstadt vom Kinderspielzeug, über Kleidung und Haushaltswaren bis hin zu Sammlerstücken und Antiquitäten alles zu finden, was das Trödler-Herz begehrt.

Aufgrund der großen Nachfrage in den letzten Jahren ist es ratsam, sich zeitnah einen der heiß begehrten Standplätze zu sichern. Diese werden der Reihe nach vergeben und stehen nur begrenzt zur Verfügung.