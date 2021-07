111 Jahre Solidus: Schuhhersteller erobert das andere Ende der Welt

Seit 2010 gehört das Solidschuhwerk zur Berkemann-Gruppe (mit den Firmennamen Berkenmann, Marc, Sembert und Solidus) in Zeulenroda in Thüringen.Vorstandsvorsitzender ist Thomas Bauerfeind; die Bauerfeind AG hat ihren Sitz ebenfalls in Zeulenroda und stellt Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfe und orthopädische Einlegesohlen her. Solidus nutzt unter anderem das IT-Netzwerk und das neue Logistikzentrum in Zeulenroda. In Tuttlingen arbeiten etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viele davon länger als 20 Jahre im Unternehmen. Die Solidschuhe werden in Kroatien gefertigt (220 Arbeitskräfte).

In Tuttlingen sind die Verwaltung vor allem die Entwicklung und das Design angesiedelt; zudem gibt es hier einen großen Werksverkauf. Da durch die Verlagerung von Abteilungen Flächen frei geworden sind, hat Solidus diese vermietet und einen Firmenpark installiert, in dem momentan sieben Unternehmen Platz gefunden haben. Nur noch ein paar kleinere Lagerflächen sind frei.