Sogar in der Dusche wurde binokelt

Am 30. Dezember wird es zum 40. Mal ausgespielt – das Binokel-Turnier des SVD in Durchhausen. Für viele Kartenbegeisterte ist es schon liebgewordene Tradition geworden, am vorletzten Tag des Jahres das Kartenglück im Durchhauser Sportheim zu testen. Viele Preise warten darauf, ausgesucht zu werden, der Hauptpreis sind 150 Euro in bar. Das Turnier beginnt um 19 Uhr. Unsere Mitarbeiterin Andrea Utz hat sich mit Organisator Gert Haller über das Turnier unterhalten.

40 Jahre, da hat ihr Turnier schon richtig Geschichte. Wie lange organisieren Sie es?

Ich habe die Turnierorganisation im Jahr 2000 übernommen. Davor war ich ebenfalls schon viele Jahre dabei. Wir haben ein gutes Team, das mich verlässlich unterstützt und auch seit Jahren stabil ist. Vor der Jahrtausendwende hatte Roland Häring die Fäden in der Hand.

Gab es auch ein besonders herausragendes Turnier?

Oh ja, daran kann ich mich noch gut erinnern. In einem Jahr hatten wir weit über hundert Teilnehmer und es gab Platzprobleme hier im Sportheim. Schlussendlich waren wir spontan und sind in die Duschräume und die Mannschaftskabinen ausgewichen, um für alle Platz zu haben. Das war echt eine Herausforderung, aber auch ein wunderbarer unvergesslicher Abend.

Was können Sie uns sonst noch zum Turnier verraten?

Wir haben viele Teilnehmer, die jedes Jahr zu uns kommen, und jedes Jahr stoßen neue Gesichter dazu. Je nach Wetterlage kommen mehr oder weniger Teilnehmer. Um mich herum habe ich ein gut funktionierendes Team, welches mich unterstützt. Viele Preise bekommen wir von Firmensponsoren, dafür sind wir sehr dankbar. Somit brauchen wir nur einen Teil der Preise zu kaufen. Der Termin 30. Dezember jedes Jahr hat sich bewährt. Dieses Jahr beginnen wir bereits um 19 Uhr. Hier kommen wir dem Wunsch aus vergangenen Jahren nach. Ich freue mich auf einen spannenden Abend.