Sogar eine europäische Erstaufführung erklingt

Das 4. Orgelsommerkonzert hat Bernard Sanders auf der Jemlich-Orgel in Maria Königin gestaltet. Von einer amerikanischen Organistin bekam er den Auftrag für ein Konzert in Washington mit Werken von Johann Sebastian Bach und von ihm, Bernard Sanders. Dieses Konzert durften nun am Samstagabend viele Zuhörer in Maria Königin erleben.

Sanders begann das Konzert mit Präludium und Fuge in g-moll von J.S.Bach mit viel Chromatik im Präludium und eleganter Kontrapunktik in der Fuge in aller Natürlichkeit.

Darauf folgte Sanders „Sonata da camera“ von 2013. Mit der freitonalen „Rapsodia“, sanft melodisch, begann das viersätzige Werk. Dem „ Ricercare“ (Lento e sostenuto) mit kühner Melodik, polyphon unterlegt, folgte das Scherzo, eine helle Wolke, und als Schlusssatz das melodisch stark rhythmisierte „Rondo“ in heiterem Zeitmaß.

Gewaltig war dann Bachs fünfstimmige Fuge über die gregorianische Melodie des Magnificat mit der Themenvergrößerung gegen Schluss.

Zwei Choralvorspiele folgten über „Liebster Jesu“ mit polyphoner freitonaler eleganter Flötenbegleitung von Sanders und in der Bachschen Version mit verzierter Melodik.

Nun erlebte man die europäische Erstaufführung von Sanders „Magnificat-Versetten“, textlich aufgeteilt wie im frühen Mönchstum, in solistisch vorgetragenen Teilen und jeweils nachfolgenden instrumental musizierten Versetten, zur Textbetrachtung der Mönche gedacht. Hier wurden die einst gesungenen Teile von Sabine Oeffinger gesprochen und Bernard Sanders ließ den Textinhalt seiner eigenen Teile sinnvoll in der Orgel ertönen: I. „Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut“ erst mit machtvollen Klängen, dann wie mit Blumen überschüttet, II. „Denn der Mächtige hat Großes getan“ in mächtiger, herrlicher Klanglichkeit, III. „Er zerstreut mit mächtigem Arm“ starke Melodik, IV. „Er beschenkt mit Gaben“, liebenswürdigem Getön mit Liegeklängen am Schluss, V. „Abraham auf ewig“ , verheißungsvolle Melodik über freitonalen, doch angenehm zu hörenden Klängen der Orgel, VI. „ Wie im Anfang, so auch jetzt und in Ewigkeit.“ Irdische Musik, fromm, ergebnisvoll mit reicher Motivik, als Schluss langer Aufblick. Welch feinfühlige Musik war dies!

Es folgte Bachs „Pastorale“mit „Präludium und Allemande“: ein fröhliches Gehen der Hirten nach Bethlehem. Die „Aria“ hätte Langsamkeit vertragen, die Hirten vor der Krippe des Neugeborenen darstellend. Die „Gigue“ zeigte dann die fröhliche Rückkehr der Hirten in barocker Bildlichkeit.

Sanders „Chaconne“ in g-moll von 1996 zum Schluss war eine glänzende Komposition und hier zeigte er auch sein glänzendes Können auf der Orgel. Herzlicher Beifall erzwang noch eine Zugabe.