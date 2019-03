So wichtig ist Aesculap für den Mutterkonzern B. Braun

Der Medizintechnikspezialist Aesculap hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Umsatz um 2,1 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro gesteigert. Wie Vorstandschef Joachim Schulz am Donnerstag mitteilte, habe Aesculap zwar „in erheblichen Maße mit Währungsverschiebungen zu kämpfen gehabt“. In konstanten Wechselkursen gerechnet lagen die Erlöse aber um 5,3 Prozent über denen von 2017. „Wir sind kein ganz kleiner Laden mehr, deshalb sind wir damit nicht unzufrieden“, erklärte Schulz.

Besonders dynamisch habe sich das Geschäft in China mit zweistelligen Wachstumsraten entwickelt. Auch in Deutschland, wo Aesculap ein Fünftel seines Umsatzes erzielt, habe man „über dem Marktwachstum zulegen können“.

Das Ergebnis habe Aesculap laut Schulz deutlich stärker als den Umsatz steigern können – ohne jedoch absolute Zahlen zu nennen. Er fügte jedoch hinzu: „Wir sind jetzt die ertragsstärkste Sparte im B.-Braun-Konzern.“ Das Kosten- und Effizienzprogramm, das Aesculap aufgesetzt hatte, „zeige Wirkung“.

Für das laufenden Jahre will Aesculap im „Zielkorridor von fünf bis sieben Prozent“ weiter wachsen – in konstanten Wechselkursen wohlgemerkt. Darüber hinaus gelte es, die Kosten im Griff zu behalten, sagte Schulz. Aesculap beschäftigt weltweit 12 600 Mitarbeiter, am Standort in Tuttlingen sind es 3600.