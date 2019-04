So wars bei True Colors in der Stadthalle

Kunterbuntes Varieté: Die Show „True Colors“ gastierte am Montagabend zum ersten Mal in Tuttlingen. Die fast 700 Zuschauer aller Altersklassen hatten auch weitere Anreisen nicht gescheut, um sich verzaubern zu lassen.

Muskeln und Magie, Tanz und Taschenspielertricks, Gesang und Gags: Mit dieser Mischung verwandelten 14 Künstler die Bühne der Stadthalle in ein Kaleidoskop.

Fast beiläufig wirkte es, als der römische Jongleur Dustin Huesca mit bis zu sechs Bällen gleichzeitig agierte, sie aufprallen oder rasend schnell fliegen ließ. Der Beifall ließ nicht auf sich warten. Fingerfertigkeit einer anderen Art bewies Christian Lindemann, der sich als „König der Taschendiebe“ durch die Stuhlreihen schlängelte. Und dabei alles Mögliche „abstaubte“. Zwei mehr oder weniger Freiwillige holte er sich dann auf die Bühne: Mit Gregor aus Albstadt verdoppelte er den Osterball in der Hand, während er ihm den Gürtel und andere Dinge langfingerte.

Jackettaschen fest zugenäht

Bei Manfred dagegen hatte der Pickpocket, der von 2008 bis 2011 beim Kanadischen Cirque de Soleil auftrat, leichte Probleme, denn dessen Jackettaschen waren fest zugenäht. Nicht wirklich prickelnd war der Einsatz der Klopapierrollen – das hat man bei Michael Gaedts „Kleinen Tierschau“ schon vor Jahrzehnten besser gesehen.

Mit seinen Scherzen und dem Entfesselungstanz sprach Conférencier Sebastian Rosenbaum eher die Jüngeren unter den Zuschauern an, seine Zaubertricks jedoch reichten nicht an die des wahren Magiers des Abends heran: Jay Niemi, 1974 in Finnland geboren, ist einer der ganz Großen seines Genres. In der Stadthalle erschienen auf sein Geheiß hin vier schneeweiße Tauben, ein Kakadu und ein Papagei aus dem Nichts, nachdem der elegant gekleidete Illusionist mit etwas Pyrotechnik oder einem gewedelten Seidentuch kurz abgelenkt hatte. Fantastisch. Auch sein zweiter Programmpunkt, „die schwebende Blondine“, ließ staunen.

Muskelkraft und Eleganz kombiniert zeigte das Rollschuh-Duo Maryna und Chris Tees – da wurde einem schon vom Zusehen schwindlig. Die „Tribüne“ maß keine zwei Meter im Durchmesser. Auch der muskelbepackte Handstandakrobat Christopher Togni konnte das Publikum begeistern.

Für die Live-Musikeinlagen sorgten der Pianist und Sänger Mark Zander, er auch die Titelmelodie „True Colors“ darbot, und die Finalistin eines Eurovisions-Vorentscheids, Ornella de Santis aus Offenburg. Nicht immer ganz synchron aber voller Elan und in verschiedenen kessen Outfits gekleidet tanzten vier junge Damen. Barfuß und sehr intim tanzte Samuel Delaux und Franziska Wolf zu der von Zander gesungenen Bitte „Eat me up alive“. Sehr Appetit anregend.

„Das hat sich echt gelohnt“, meinte eine Besucherin, nachdem die Show um Punkt 22 Uhr geendet hatte – mit Standing Ovations aber ohne Zugaben.