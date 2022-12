So viele Weihnachtsbabys gab es in diesem Jahr

An diesem Weihnachten war ganz schön was los auf den Geburtenstationen in der Region. Passend zu Weihnachten hieß es gleich mehrfach: „Uns ist ein Kind geboren!“

Dieses Baby kann doppelt feiern

So kann die kleine Elina Blum künftig Weihnachten und Geburtstag am gleichen Tag feiern. Sie kam am 24. Dezember exakt um 10.34 Uhr im Klinikum Tuttlingen zur Welt. Sie ist 3190 Gramm schwer und 48 Zentimeter groß.

Fünffacher Segen in Villingen-Schwenningen

Gleich fünf Geburten an Weihnachten gab es im Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen. Eines davon ist die kleine Kalea, die am 24. Dezember um 21.08 Uhr das Licht der Welt erblickte. Sie ist 3400 Gramm schwer und 53 Zentimeter groß, teilt Kathrin Lander von der PR-Abteilung des Klinikums mit.

Papa und Baby haben gleichzeitig Geburtstag

Und auch in der Helios-Klinik in Rottweil gab es fünffachen Babysegen, zweifache Bescherung direkt an Heiligabend. Anna kam um 20.49 Uhr mit 3100 Gramm auf die Welt, sie ist das sechste Kind in der Familie. Lasse folgte um 22.07 Uhr mit 4390 Gramm – auf ihn wartet ein Geschwisterkind zu Hause. Auch am ersten Weihnachtstag war im Kreißsaal der Helios Klinik einiges los.

Um 1.56 Uhr erblickte Khalif das Licht der Welt. Klara hat sich ebenfalls den 25. Dezember als Geburtstag ausgesucht. Auch der Vater von Klara hat am 25. Dezember Geburtstag. Eine ganz besondere Geburt gab es dann um 0.47 Uhr am zweiten Weihnachtstag:

Die kleine Lorrie ist das 900. Baby des Jahres 2022 in der Helios Klinik Rottweil. Mit 2840 Gramm kam sie gesund auf die Welt – sehr zur Freude ihrer Familie, der Hebammen und des gesamten Kreißsaal-Teams, teilt Tatsiana Zelenjuk von der Klinik mit.