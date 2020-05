So viele Corona-Negativbefunde gibt es im Landkreis

Die Anzahl der Neuerkrankungen am Corona-Virus im Landkreis ist laut Mitteilung des Landratsamtes nicht angestiegen. „Zu heute, Montag, 11. Mai, haben wir keine positiv bestätigten Fälle“, schreibt Pressesprecherin Julia Hager.

Damit bleibe die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle im Landkreis bei 495. „85 davon sind noch krank beziehungsweise infiziert“, so Hager weiter. Zwölf Patienten befänden sich demnach in der Klinik, 74 in häuslicher Isolation.

In den vergangenen Tagen standen den positiven Testergebnissen, laut Hager vier am Wochenende, am vergangenen Samstag 143 und am zurückliegenden Sonntag 184 Negativbefunde entgegen. Am Freitag vergangene Woche lag die Zahl der negativ getesteten Ergebnisse bei 200. Für den Montag vermeldet die Landratsamt-Pressesprecherin 52 negative Befunde.