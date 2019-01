So sieht das Tuttlinger Galeriejahr aus

In der Stadtgalerie Tuttlingen wird es über das Jahr verteilt acht Ausstellungen geben. Höhepunkt ist in den Sommermonaten die Donaugalerie, die im vergangenen Jahr abgesagt wurde.

Kleine, quadratische Leinwände zieren derzeit die Wände der Stadtgalerie. Denn die erste Ausstellung des Jahres „Vom Wegesrand“ mit Bildern von Beatrice Adler läuft bereits (wir berichteten). Auf den Bildern sind Blumen und Gräser zu sehen, gezeichnet mit Ölfarbe und „feinsten Pinselstrichen“, wie Galerieleiterin Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck sagt. Nur etwa fünf solcher Bilder male die Künstlerin pro Jahr, der Schaffensprozess für eines davon ziehe sich über Monate hinweg.

In Kontrast dazu wird die nächste Ausstellung von Nunzio di Stefano stehen. Ab dem 15. Februar werden große Holzkonstruktionen die Wände und Räume der Stadtgalerie zieren. Mit logistischen Probleme rechnet sie aber nicht, versichert Ehrmann-Schindlbeck. Da habe es in der Vergangenheit schon ganz andere Fälle gegeben. Sie erinnert sich beispielsweise an die Ausstellung von Frank Stelle 2011. Das Wandrelief, das in der Eingangshalle an die Wand sollte, habe nur um Haaresbreite nicht durch die Tür gepasst. Zum Glück lasse sich die Klappe oberhalb der Glastür öffnen, sodass man eine Höhe von 2,90 Meter habe. Nichtsdestotrotz sei es Millimeterarbeit gewesen, zumal das Objekt auch extrem schwer gewesen sei. „Wir haben ja auch eine Verantwortung für die Werke“, sagt Ehrmann-Schindlbeck.

Verantwortlich ist die Galerie in der Regel auch für den Transport der Exponate. Nicht so bei Nunzio di Stefano, der einen Lkw mietet und seine Werke von Turin nach Tuttlingen bringt. Diese dann aber in die entsprechenden Etagen zu bringen, dafür muss die Galerie selbst sorgen. Bei so manchem Ausstellungsstück sei dafür auch schon reichlich Muskelkraft notwendig gewesen, sagt Ehrmann-Schindlbeck. Nämlich dann wenn dieses nicht mit dem Aufzug, sondern über die Treppe in die oberen Etagen gebracht werden muss. Die ganz schweren Stücke bleiben natürlich im Erdgeschoss, doch auch dort ist die Kapazitätsgrenze irgendwann erreicht: nämlich bei 600 Kilogramm pro Quadratmeter.

Doch über solche Sachen muss sich Ehrmann-Schindlbeck und ihr Team beim Höhepunkt des Jahres keine Gedanken machen. Ab dem 14. Juli beginnt die zweite Auflage der Donaugalerie, die im vergangenen Jahr aufgrund der nicht aufgestauten Donau abgesagt wurde. Mit etwa 20 Künstlern stehe man derzeit in Verhandlungen, die ihre Skulpturen rund um die Donau – etwa von Sängersteg bis Stadthalle – aufstellen sollen. Zugesagt haben unter anderem bereits der französische Bildhauer Bernar Venet, die österreichische Künstlerin Brigitte Kowanz und der Stahlbildhauer Robert Schad aus Ravensburg. „Die Ausstellung bedeutet einen enormen technischen und organisatorischen Aufwand“, sagt Ehrmann-Schindlbeck. Doch dafür erreiche man im öffentlichen Raum auch ein ganz anderes Publikum. Besonders geschützt werden die Objekte der Künstler aber nicht. „Man muss auf das Glück hoffen“, sagt die Galerieleiterin und hoffen, dass nichts beschädigt werde. Bei der ersten Donaugalerie 2014 sei von einer Skulptur eine Figur gestohlen worden – „und die ist nie wieder aufgetaucht“. Aber davon will sie sich nicht abhalten lassen. „Es wäre traurig, wenn wir diesen destruktiven Kräften nachgeben würden.“

Neben den diversen Ausstellungen in diesem Jahr gibt es auch wieder ein ausführliches Begleitprogramm. „Ein wichtiger Part ist unser Kinderprogramm.“ So wird es unter anderem eine Schülerfirma zur Donaugalerie unter der Leitung von Jeremias Heppeler geben und zum anderen die Kunstworkshops und die Sommerkreativwoche für Kinder.

