So laufen die Schnelltests an Weihnachten im Kreis Tuttlingen ab

Alle Standorte im Überblick:

Tests finden in Tuttlingen am Donaustadion, in Spaichingen am Berufsschulzentrum, in Trossingen in der Fritz-Kiehn-Halle und in Wehingen am Bildungszentrum Gosheim-Wehingen statt. Getestet wird jeweils am 23. Dezember von 9 bis 17 Uhr und am 24. Dezember von 9 bis 13 Uhr.

Das AKA-Team testet außerdem in Immendingen von Montag, 21. Dezember, bis Mittwoch, 23. Dezember, in seinen Räumen an der Schwarzwaldstraße 48 jeweils von 9 bis 15 Uhr.